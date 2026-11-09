Casares reivindica "el sello del PSOE" en La Pasiega frente a un PP que "puso obstáculos y ahora se sube al carro"

El secretario general del PSC, Pedro Casares, en las obras de La Pasiega - PSOE

PIÉLAGOS 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha reivindicado "el sello y la firma" del Partido Socialista en el centro logístico del Llano de la Pasiega frente al PP de María José Sáenz de Buruaga que "puso muchos obstáculos" a este proyecto estratégico para la comunidad pero que "hoy se sube al carro".

"Hemos visto en estos meses a la señora Buruaga hacerse muchas fotos en este centro logístico, pero esta obra no se entendería sin lo que hemos hecho a lo largo de los años desde el PSOE", ha enfatizado Casares este lunes en una visita a La Pasiega junto al número de la candidatura de los socialistas cántabros al Congreso, Eduardo Magaldi; la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica, Ainoa Quiñones; y el secretario general del PSOE en Piélagos, Javier Luis Tomás Fernández.

El líder socialista ha criticado que el PP de Cantabria, durante su etapa actual en el Ejecutivo autonómico, "se suba al carro de un proyecto que nosotros dejamos en marcha y que la historia nos recuerda que fueron muchos los obstáculos que el Partido Popular puso intentando hacer todo lo posible para que este centro logístico no viese la luz".

Frente a ello, ha enfatizado la "apuesta estratégica" del PSOE por este proyecto en el que los socialistas "seguimos trabajando para que sea una realidad como ya hicimos" desde el Gobierno regional en coalición con el PRC.

"Dejamos adjudicadas las obras en mayo de 2023, después de haber hecho toda la tramitación del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) para hacerlo posible", ha recordado Casares, que ha puesto en valor el "apoyo decidido" en todos los pasos de la entonces alcaldesa de Piélagos, la socialista Verónica Samperio.

Y ha reivindicado la "contribución decidida" y el "apoyo fundamental" del Gobierno de Pedro Sánchez para materializar este proyecto estratégico para Cantabria con la aportación de 22 millones de euros en dos anualidades, a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 y 2023.

Un apoyo que se mantiene con la reciente firma del convenio para la construcción y gestión de la estación intermodal de La Pasiega, para la que el Gobierno de España, a través de Adif, aportará 31 millones de euros, ha destacado Casares.

Y también ha destacado "otra actuación estratégica" del Gobierno de España en La Pasiega como es la creación de una subestación eléctrica que, además, se va a repotenciar respecto a la previsión inicial, pasando de 50 a 300 megavatios, para dar cobertura a las necesidades energéticas de las empresas industriales que se instalen.

"El PSOE y el Gobierno de España ha hecho los deberes en este polígono industrial. Este centro logístico no se entendería sin el Partido Socialista y el Partido Popular lo único que se ha hecho es dejarse llevar y subirse a la inercia de lo que ya estaba programado", ha añadido Casares.

En este sentido, se ha preguntado "qué está haciendo el actual Gobierno del PP en Cantabria cuando nada se sabe de una sola empresa que quiera instalarse o que haya formalizado algún contrato o reserva de suelo en este polígono industrial" y ha mostrado su "preocupación" ante ello.

Así, ha insistido en que "el PSOE ha hecho todo para que esto sea una realidad y el PP poco está haciendo con este centro logístico".

PSOE, IMPULSOR DE PSIR DE "VERDADERO INTERÉS PÚBLICO"

El secretario general del PSOE ha recordado que este proyecto estratégico para Cantabria se impulsó a través de un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) y ha reivindicado que los socialistas desde el Gobierno regional impulsaron proyectos con "verdadero interés público" frente a los "pelotazos urbanísticos del PP".

"Este proyecto de interés para la comunidad autónoma lo hicimos con un PSIR, como también se hizo el Hospital Tres Mares en Reinosa, el Parque Científico y Tecnológico en Santander, el parque empresarial del Besaya en Reocín o el polígono industrial de Los Tánagos en Val de San Vicente. Todos esos sí eran verdaderos proyectos de interés regional y público para el desarrollo económico y empresarial y la generación de empleo en Cantabria", ha remarcado.

Y ha reprochado que el PP de Buruaga haya "desvirtuado totalmente la figura del PSIR" para "pelotazos urbanísticos" como el macrocomplejo hotelero con una piscina de olas gigantes en Ribamontán al Monte o el proyecto 'Bosques de Santander' "para hacer hoteles, centros comerciales o viviendas de lujo" en el barrio Rucandial en Santander.

"Está clara la diferencia entre hacer un PSIR para hacer avanzar a Cantabria o, como está haciendo el PP, para llenar los bolsillos de unos pocos", ha enfatizado el líder socialista, que ha señalado que sobre eso también "decidimos los españoles y los cántabros el próximo 29 de noviembre: entre un Gobierno y un partido, el PSOE, que quiere el desarrollo de Cantabria o un PP que solo piensa en n los intereses de unos pocos y en el negocio privado".