1136984.1.260.149.20261124140559 El delegado del Gobierno y secretario general del PSOE en Cantabria, Pedro Casares, ofrece declaraciones a los medios de comunicación, en la Plaza del Ayuntamiento de Santander, a 24 de noviembre de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria y secretario general del PSOE regional, Pedro Casares, no entiende por qué el Ayuntamiento de Santander permitía el paso por la pasarela costera de El Bocal si la obra "no estaba terminada" y, por tanto, esta infraestructura "no se podía usar".

"Sinceramente, no entiendo por qué el Ayuntamiento de Santander permitía que por ahí pasara a diario tanta gente. Es una irresponsabilidad que merece una respuesta por parte del Ayuntamiento", ha señalado el socialista a preguntas de los periodistas este martes, un día después de conocerse que la Audiencia Provincial de Cantabria coincide con la jueza que investiga el accidente en el que fallecieron seis jóvenes el pasado marzo en que la Demarcación de Costas era la responsable del mantenimiento de la senda litoral y de sus estructuras, como el puente que colapsó y que dejó además una herida grave.

Se trata de una idea que "durante todo este tiempo a mí me ha recorrido la cabeza", ha expresado Casares al ser cuestionado por el auto de la Sección Primera de la AP que ha desestimado el recurso de Costas contra el dictado por la magistrada, la titular de la Plaza 1 de Instrucción de Santander, que denegó una prueba documental con la que se trataba de demostrar que el Ayuntamiento mantenía la senda costera.

Casares ha aprovechado para precisar que la Demarcación de Costas en Cantabria "no depende de la Delegación del Gobierno y, por tanto, nada tenemos que decir" sobre la citada resolución judicial, ha apostillado.

Por lo demás, el máximo representante del Estado en la región considera que en el marco de este proceso, que todavía está en marcha -en la recta final de la fase de instrucción-, "lo que conviene es la prudencia hasta llegar al final".

Asimismo, y para finalizar, ha vuelto a mostrar "el cariño y la solidaridad" con los estudiantes fallecidos, pues según ha comentado Casares a "algún responsable público se le olvida continuamente que aquí hubo seis víctimas mortales".