Casi una quincena de trabajadores de Prysmian asisten al Pleno de Camargo para pedir su apoyo

Trabajadores de Prysmian en el Pleno de Camargo. - EUROPA PRESS

CAMARGO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Trece trabajadores de Prysmian, la fábrica de cables de fibra óptica de Maliaño que atraviesa este jueves su última jornada de huelga convocada por el comité de empresa, han asistido al Pleno de Camargo para pedir el apoyo de todo el Ayuntamiento a sus reivindicaciones, entre las que se encuentra la negociación de un convenio colectivo "justo" para "no seguir perdiendo poder adquisitivo".

Los trabajadores, que han acudido al salón de Plenos sobre las 10.00 horas, han tomado la palabra en el turno de participación ciudadana para informar a los concejales sobre su situación.

Según han denunciado, tras cinco jornadas de huelga, "bastante duras" para las familias de los trabajadores, la multinacional "no quiere negociar".

Y es que en la reunión que han mantenido hace un día en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA), han aseverado, los directivos de la fábrica de Maliaño les han indicado que "no están autorizados para hacer mejores ofertas" de la inicialmente propuesta, que supone "perder un poder adquisitivo de 10-12 puntos respecto al IPC".

Los trabajadores han señalado que "una empresa, además de necesitar trabajo, necesita calidad en el empleo que revertirá en calidad para el municipio". Asimismo, han destacado que "el pueblo ha crecido alrededor de la Standard" y, además, en épocas como la pandemia del Covid, fueron declarados "esenciales".

"Solo pedimos lo que es justo, que se remunere nuestro trabajo adecuadamente", han sentenciado los trabajadores, que están convocados a una mesa de negociación con la empresa el próximo 2 de junio.

En declaraciones a Europa Press, Wladimir Palazuelos, miembro del comité de empresa, ha avanzado que en los próximos días la plantilla va a plantear "seguir con los paros", previsiblemente con cuatro jornadas de huelga --dos martes y dos jueves-- el próximo mes de junio.

Además de los trabajadores que han acudido al Pleno, parte de la plantilla, formada por unos 140 empleados, permanece este jueves manifestándose un día más en la puerta de la fábrica con pancartas que reivindican "un convenio justo".

EL ALCALDE TRASLADA SU APOYO

Por su parte, el alcalde, Diego Movellán, ha trasladado el apoyo de la Corporación a los trabajadores de Prysmian. "Queremos el mejor futuro" para los trabajadores de Prysmian, ha dicho Movellán, que ha recordado que la empresa Standard Eléctrica, origen de Prysmian y que forma parte del "ADN" del municipio, está cerca de cumplir el centenario de su nacimiento.

El regidor ha puntualizado que la negociación forma parte de la empresa y los empleados, si bien ha manifestado su deseo de que éstos puedan seguir manteniendo sus puestos e incluso puedan "mejorar" las cifras de contratación de la fábrica, así como sus condiciones salariales.

Según ha indicado, en los últimos días ha mantenido conversaciones tanto con el comité de empresa como con la dirección, y ésta última le ha trasladado que las expectativas de futuro son "positivas", lo que, a juicio del alcalde, es "bueno", por lo que ha animado a ambas partes a alcanzar un acuerdo para garantizar la viabilidad del proyecto industrial en el municipio "para los siguientes cien años".

También la portavoz del PSOE y exalcaldesa, Esther Bolado, previamente durante su intervención en un punto del orden del día, ha trasladado su apoyo a los trabajadores de Prysmian.

Precisamente, en la sesión plenaria de este jueves la Corporación ha aprobado, con los votos favorables de PP y Vox y la abstención de PSOE y PRC, el nombramiento del suplente del delegado de Protección de Datos y las actualizaciones salariales vinculadas al contrato de servicios deportivos municipales.

También ha salido adelante, por unanimidad, el expediente para la contratación de los servicios de asistencia, mantenimiento y asesoramiento tecnológico de los sistemas y aulas de informática municipales.