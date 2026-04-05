Castro Urdiales alcanza una racha de viento de 134 km/h, la más alta de España

Castro Urdiales. - AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

SANTANDER 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad cántabra de Castro Urdiales ha registrado en la madrugada de este domingo la mayor racha de viento en España al alcanzar los 134 kilómetros por hora a las 5.20 horas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

En la clasificación nacional, le siguen Tarifa (Cádiz) con 73 km/h, Machichaco (Vicaya) con 55 km/h y Vega de Uriellu (Asturias) con 54 km/h.

También aparecen entre las diez primeras clasificadas las estaciones meteorológicas cántabras de Alto Campoo (45 km/h), quinta; y Coriscao (44 km/h), octava.

Por otra parte, Reinosa, Cubillo de Ebro (Valderredible) y Polientes (Valderredible), han marcado tress de las diez temperaturas nacionales más bajas, con 0 grados centígrados, 0,9ºC y 1,3ºC, respectivamente.

La mayor mínima del país se ha dado en Puerto del Pico, en la provincia de Ávila, -0,5ºC.

La temperatura más alta de la comunidad autónoma este amanecer ha sido en Castro Urdiales, con 16,1ºC.