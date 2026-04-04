Castro Urdiales registra la mayor racha de viento de España: 99 km/h

Archivo - Brazomar en Castro Urdiales - AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES - Archivo

SANTANDER 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad cántabra de Castro Urdiales ha registrado en la madrugada de este sábado la mayor racha de viento en España al alcanzar los 99 kilómetros por hora a las 3.00 horas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

En la clasificación nacional, le siguen las estaciones aragonesas de Cerler (Huesca), con 90 km/h, y Paticosa (Huesca), con 76 km/h.

Por otra parte, Cubillo de Ebro, en Valderredible, Reinosa han marcado dos de las cinco temperaturas nacionales más bajas, con -1,9 grados centígrados. También, aparece Polientes (Valderredible) entre los primeros diez clasificados, con -1,3ºC.

La mayor mínima del país se ha dado en Cap de Vaquè, en la provincia de Lleida, -2,9ºC.

La temperatura más alta de la comunidad autónoma este amanecer ha sido Villacarriedo, con 17,4ºC.