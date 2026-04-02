Castro Urdiales registra la segunda racha de viento más fuerte del país, 107 kilómetros por hora

Archivo - Puerto de Castro Urdiales.- Archivo - ARCHIVO

SANTANDER 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Castro Urdiales ha registrado este jueves, 2 de abril, la segunda racha de viento más fuerte del país, al alcanzar los 107 kilómetros por hora a las 6.50 horas.

Lidera este ranking nacional de rachas de viento La Pobla de Benifassà-Fredes (Castellón), con 110 km/h, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

Asimismo, en tercera posición de la tabla se sitúa Cap de Vaquèira (Lleida), con 102 km/h; seguido de Horcallana (Andorra) y Castellote (Teruel), ambos con 99 km/h.