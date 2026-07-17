CCOO acusa a Educación de "retener" solicitudes de escolarización en la pública para justificar recortes

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SANTANDER, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FECCOO) de Cantabria ha denunciado "la política de recortes" que está llevando a cabo la Consejería de Educación (PP) en la enseñanza pública, en lo que a su juicio es una "decisión política neoliberal" para favorecer a la concertada.

En un comunicado, la federación ha sostenido que la supresión de más de 30 unidades de Educación Infantil y la reducción de 166 puestos docentes y técnicos en la red pública no responde a criterios técnicos ni objetivos, como defiende la Consejería, sino a una "estrategia política deliberada para ahogar la escuela pública mientras se protege y fomenta la educación concertada y privada".

Para la FECCOO, el "verdadero origen de este recorte masivo de aulas" no es la falta de demanda real, sino" una maniobra de escolarización orquestada desde la Dirección General de Centros". El sindicato afirma tener constancia de que "la Consejería está impidiendo o reteniendo solicitudes de alumnos en colegios públicos donde existen plazas vacantes y espacios físicos suficientes para desdoblar unidades".

"La Consejería está utilizando un laberinto burocrático para frenar la entrada de alumnado en la pública", ha denunciado la secretaria general de FECCOO Cantabria, Conchi Sánchez.

"La respuesta de la Administración cuando se les confronta es que ahora mismo no estamos en período de matrícula, sino de meras 'solicitudes' que no se revisarán hasta el 2 de septiembre. Es una excusa inaceptable. Están jugando con los tiempos para vaciar las aulas públicas durante el verano y, cuando llegue septiembre, presentar el cierre de unidades como un hecho consumado e inevitable", ha sostenido.

Sánchez ha explicado que ha tenido "conocimiento directo" de matriculaciones rechazadas y bloqueadas en varios municipios de carácter rural y de tamaño medio. "No vamos a dar nombres de centros concretos ni de las localidades afectadas porque los equipos directivos y las familias que nos han trasladado esta situación temen sufrir represalias por parte de la Consejería. Pero la realidad está ahí: se está expulsando a las familias de la escuela pública de su elección".

Desde la federación han denunciado la "profunda contradicción ideológica de la Consejería, que utiliza un doble rasero flagrante según la red educativa de la que se trate". "Es una tremenda hipocresía política", ha calificado la secretaria general de FECCOO.

"El PP abandera constantemente la libertad de elección de centro de las familias para justificar el mantenimiento y la ampliación de los conciertos educativos. Sin embargo, ese mismo derecho constitucional se lo restringen y vulneran a las familias que libremente eligen la escuela pública", ha insistido.

A juicio de la organización, esta maniobra responde "a un Santa Clotilde educativo" en toda la región: "en lugar de asumir el coste político y la polémica social de ampliar de forma directa los conciertos o subvencionar nuevos servicios en la privada, la Consejería ha optado por el camino de la erosión silenciosa".

"Han decidido adelgazar la pública por la vía del estrangulamiento, forzando a la concertada como la única opción viable para muchas familias. Es una estrategia de manual del neoliberalismo más rancio: deteriorar el servicio público para desviar la demanda hacia el negocio privado".

Esta situación no solo ha sido detectada por el personal docente, sino que, tal y como ha señalado Conchi Sánchez, "han sido las propias familias afectadas, algunas de ellas afiliadas a nuestro sindicato en otros sectores productivos, las que han acudido indignadas a trasladarnos este atropello. ¿Cómo puede el consejero Silva cuestionar o negar una realidad que las propias familias están sufriendo en sus carnes?".

FECCOO Cantabria ha puesto en valor el papel "estratégico" y pedagógico de la Educación Infantil, especialmente la etapa de 2 años, y, "frente al desmantelamiento actual", ha reivindicado el modelo que se inició en 2005.

Por todo ello, FECCOO Cantabria ha exigido a la Consejería que "cese de inmediato el bloqueo de solicitudes en la red pública, que respete escrupulosamente el derecho de elección de las familias y que dé marcha atrás en un recorte de docentes y unidades que amenaza con dejar desprotegida a la escuela pública de Cantabria de cara al inicio del próximo curso escolar".