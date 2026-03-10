CCOO alerta de la "intención" de la UC de privatizar el servicio de reprografía

Archivo - Universidad De Cantabria - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria ha alertado de la "intención" de la Gerencia de la Universidad de Cantabria (UC) de privatizar el servicio de reprografía, que aún es público en algunos centros del campus, como las facultades de Medicina y de Ciencias, y las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Industriales y Telecomunicaciones, de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, y de Náutica, a lo que ha mostrado su oposición y "frontal rechazo".

Según la información trasladada a la representación sindical, la Gerencia pretende reubicar al personal que actualmente presta este servicio, trabajadores con la categoría de subalternos, en otros puestos, apoyándose en un informe económico que, a juicio de la Federación de Enseñanza de CCOO, es incompleto y no tiene en cuenta algunos aspectos fundamentales.

En un comunicado este martes, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez, ha afirmado que "la privatización afectaría a nueve puestos de trabajo distribuidos en diferentes facultades y supondría, en la práctica, darle la puntilla a un servicio público que ya ha sido privatizado en algunas facultades".

A juicio de Sánchez, "estamos ante un nuevo paso en la externalización de servicios públicos dentro de la UC, con su correspondiente destrucción de empleo y la pérdida de control por parte de la propia institución".

La sindicalista ha afirmado que el informe económico presentado por la Gerencia "habla de un supuesto abaratamiento de costes, pero omite partidas importantes, como el coste de las copias institucionales que la propia Universidad tendrá que abonar si privatiza el servicio". En este sentido, ha considerado que "externalizar no significa necesariamente ahorrar, y mucho menos cuando no se tienen en cuenta todos los factores".

Así, el sindicato también ha puesto el foco en cuestiones "especialmente sensibles", como la privacidad de los exámenes y de otra documentación académica.

"La reprografía no es un servicio cualquiera. Gestiona pruebas de evaluación y documentación interna que requieren garantías plenas de confidencialidad", ha afirmado Sánchez.

En este sentido, ha defendido que la gestión directa por parte de la UC "facilita un mayor control tanto de las condiciones del servicio como de los precios que paga el alumnado".

"Ahora en algunas facultades ya está el servicio privatizado pero los precios son similares para evitar que se recurra a la reprografía pública, pero si se privatiza todo es evidente que los precios se elevarán", ha sostenido Sánchez.