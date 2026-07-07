CCOO avisa del "mayor recorte de docentes y de unidades de Infantil y Primaria desde 2012"

Archivo - La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez - CCOO - Archivo

SANTANDER, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha denunciado que la Consejería de Educación planea llevar a cabo el próximo curso 2026-2027 "el mayor recorte de plantilla docente y de unidades de Infantil y Primaria desde 2012", ante el que planteará a la Junta de Personal Docente la adopción de "medidas contundentes", defendiendo incluso una huelga. Además, llama a las asociaciones de madres y padres de alumnos a sumarse a un "bloque común de rechazo".

"Si la Consejería continúa por este camino, el próximo curso no puede comenzar con normalidad", ha aseverado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez.

MÁS DE 160 PLAZAS DOCENTES Y MÁS DE 30 UNIDADES DE INFANTIL Y PRIMARIA

Y es que el sindicato ha avisado en un comunicado que, a falta de confirmación oficial por parte del departamento que dirige Sergio Silva (PP), el borrador de cupos que ha enviado a la representación sindical confirma lo que la Federación de Enseñanza del sindicato "ya alertaba desde hace semanas": una pérdida de más de 160 plazas docentes --55 de Educación Infantil, 80 de Primaria y otras 27 de Atención a la Diversidad, Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL)--.

Además, ha indicado que, según la información que han trasladado a la federación los equipos directivos y el profesorado de varios centros escolares de la región, la Consejería pretende también suprimir "más de 30 unidades de Educación Infantil y Primaria".

"Ya veníamos avisando de nuestras sospechas. Intuíamos que la Consejería estaba preparando un gran recorte en Educación Infantil y Primaria", ha lamentado Sánchez.

La sindicalista ha puesto como ejemplo el caso del colegio Pedro del Hoyo de Colindres, donde, según ha dicho, Educación tiene la intención de suprimir una de las aulas de 3 años cuando hay 21 alumnos y más pendientes de la matrícula extraordinaria.

"En otros centros no mandan apoyos para cubrir las horas de docencia de dirección y, en muchos casos, cuando el personal interino llegue a los centros por las especialidades de Música, Inglés o Educación Física se va a encontrar con la sorpresa de que su horario va a estar sobrecargado con otras tareas y esto sin contar con los centros que, al suprimir unidades, perderán horas de coordinación de planes y proyectos", ha avisado.

Para CCOO, este "brutal recorte" de plazas puede provocar que haya personal interino que se vea fuera de la enseñanza a pesar de llevar toda la vida trabajando en Cantabria o que incluso funcionarios de carrera tengan que cambiarse de centro educativo porque su plaza ya no existe. "Es un absoluto desastre", ha aseverado.

En cuanto a las variaciones de cupo, la federación ha señalado la pérdida de tres docentes en colegios como el Leonardo Torres Quevedo de La Serna de Iguña (Arenas de Iguña); Ramón Laza de Cabezón de la Sal, Juan de Herrera de Maliaño (Camargo), Jesús Cancio de Santander o Buenaventura González de Santa Cruz de Bezana.

Para Sánchez, "las cifras son de una gravedad extraordinaria porque es un recorte brutal de la educación pública y un atentado que afecta directamente al alumnado y a la calidad de la enseñanza".

En este sentido, ha señalado que se van a unificar aulas y la pérdida de docentes acarreará una sobrecarga para los equipos directivos que tendrán que asumir tutorías.

LLAMA A LAS AMPAS A HACER UN "BLOQUE COMÚN DE RECHAZO"

La Federación de Enseñanza ha hecho un llamamiento a las Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (AMPAs) y a la federación que las engloba (FAPA) para hacer "un bloque común de rechazo y oposición".

Ha asegurado que a la Federación le han llegado casos de familias que quieren llevar a sus hijos al mismo centro donde estudian sus hermanos mayores y no se les está permitiendo la escolarización, ocasionando "un gran perjuicio para la organización y la conciliación de las familias".

"La comunidad educativa tiene que ser consciente de la gravedad de estos recortes. No se trata únicamente de una cuestión laboral de los docentes sino que afecta a todo el alumnado y a la calidad de la enseñanza", ha dicho.

DEFIENDE LA CONVOCATORIA DE UNA HUELGA

CCOO ha afirmado que "si la Consejería continúa por este camino, el próximo curso no puede comenzar con normalidad".

"Vamos a plantear a la Junta de Personal Docente la adopción de medidas contundentes. Seguimos defendiendo la convocatoria de una huelga porque esto es intolerable. No lo podemos dejar pasar", ha concluido Sánchez.