CCOO comienza una ronda de asambleas para preparar las elecciones sindicales a la Junta de Personal Docente

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Conchi Sánchez, y el responsable de Enseñanza Pública No Universitaria, David Aguirre. - CCOO

SANTANDER, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha iniciado una ronda de asambleas comarcales abiertas a todo el profesorado para preparar las elecciones sindicales del próximo 3 de diciembre, en las que el profesorado elegirá a los 37 representantes de la Junta de Personal Docente no Universitario.

En rueda de prensa, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Conchi Sánchez, y el responsable de Enseñanza Pública No Universitaria, David Aguirre, han subrayado que, de cara a los comicios, han elaborado un programa electoral "colaborativo, consensuado, participativo y combativo".

Así, Aguirre ha destacado que la primera asamblea se ha celebrado este martes en Torrelavega y que la organización prevé continuar este jueves en Castro Urdiales y, la próxima semana, en Reinosa y Santander.

De cara a las elecciones sindicales, CCOO ha defendido la movilización como una de sus principales herramientas y ha destacado que su afiliación ha aumentado alrededor de un 12 por ciento en el último año y medio.

El sindicato ha fijado como prioridades de su programa electoral el garantizar una financiación suficiente para los centros; mantener y reforzar las plantillas; adaptar los recursos a las necesidades sociales y educativas; revisar los criterios de los centros de difícil desempeño; mejorar las infraestructuras; garantizar patios seguros; acelerar la resolución de reparaciones pendientes, y ofrecer una respuesta individualizada a las necesidades de cada centro.

"Estamos trabajando con la mayor ilusión posible y con el ánimo de mejorar la representatividad", ha apuntado Sánchez.

En este sentido, ha llamado al profesorado a participar en las elecciones y ha planteado como objetivo aumentar la implicación de los docentes en los órganos de representación de los centros y en la Junta de Personal.

CCOO DENUNCIA RECORTES EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA.

Por otro lado, Sánchez ha denunciado que la Consejería de Educación está "utilizando" la reducción de la natalidad para "justificar una disminución de recursos en la enseñanza pública".

Y es que, según los datos aportados por el sindicato, entre el curso 2018-2019 y el actual se han cerrado 65 unidades de Infantil y Primaria en la red pública --52 este curso-- frente a las 13 en la concertada.

Asimismo, ha lamentado que estos "recortes" han supuesto la "pérdida" de 108 docentes de Infantil y Primaria durante este curso, y ha afirmado que la cifra podría haber alcanzado los 160 "si no se hubieran desarrollado movilizaciones en julio y agosto".

Para Sánchez, la reducción de unidades y profesores está teniendo consecuencias sobre la atención educativa, especialmente en materia de inclusión y diversidad, porque han disminuido los especialistas de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, y Orientación, ha afirmado.

Además, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO ha denunciado que el recorte de plantilla ha supuesto "una mayor sobrecarga de trabajo" para docentes y equipos directivos, así como una pérdida de tutores de referencia en los primeros ciclos educativos.

CCOO también ha cuestionado el nuevo sistema de escolarización por zonas porque "está limitando la capacidad de elección de las familias".

En esta misma línea, el sindicato ha asegurado haber asesorado durante el verano a varias familias a las que se comunicó que no existían plazas disponibles en determinados centros públicos y que posteriormente, según su versión, "pudieron acreditar la existencia de vacantes".

Por otro lado, Sánchez ha subrayado que la escuela rural constituye una de las principales prioridades de CCOO, y ha reclamado una normativa específica. "Es el eslabón más vulnerable de la educación", ha apostillado, porque existen "problemas derivados de las plazas compartidas, los nombramientos parciales y la itinerancia del profesorado".

En materia de Formación Profesional, el sindicato ha reclamado aumentar la oferta pública y ha asegurado que "alrededor del 30% del alumnado de FP en Cantabria estudia en centros privados".

Por último, Sánchez ha acusado al consejero de Educación, Sergio Silva, de adoptar decisiones "de forma unilateral y de reducir el espacio de negociación con los representantes de los trabajadores", y ha destacado los cambios en el sistema de oposiciones, el calendario escolar, las ratios y la cobertura de sustituciones.