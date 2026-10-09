CCOO se concentra el miércoles en Santander por mejores recursos y condiciones para el sector de los cuidados

Cartel - CCOO

SANTANDER 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha convocado una concentración el miércoles, 14 de octubre, a las 11.30 horas, frente a la Delegación del Gobierno, bajo el lema 'Cuidar tiene un precio', en la que reivindicará la necesidad de dignificar social, laboral y económicamente el trabajo de cuidados mediante una mayor dotación de recursos y mejores condiciones laborales.

El sindicato ha afirmado que los cuidados son un pilar fundamental del estado del bienestar y que garantizar una atención digna y de calidad "requiere reconocer el valor del trabajo de quienes los prestan", tanto en los domicilios como en los centros especializados, para lo que reclama más recursos, mejores servicios y más profesionales, así como medidas que permitan acabar con la "precariedad laboral" que afecta al sector.

Entre las principales reivindicaciones de la movilización convocada por las federaciones de Sanidad y Sectores Sociosanitarios (FSS) y de Servicios a la Ciudadanía (FSC) del sindicato se encuentran garantizar la gestión pública de los cuidados, incrementar la financiación de las administraciones competentes y establecer un salario mínimo de entrada de 1.500 euros mensuales, con el objetivo de alcanzar los 1.800 euros en tres años.

Asimismo, CCOO exige erradicar la parcialidad, reducir la temporalidad y reforzar la protección de la salud laboral, abordando la incidencia y la penosidad de las condiciones de trabajo.

Además, ese mismo día, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios celebrará una asamblea de dependencia sobre la negociación del nuevo convenio estatal. Será de 10.00 a 14.00 horas en la sede del sindicato en Santander.

El encuentro contará con representantes estatales de CCOO que participan en la negociación, quienes informarán de primera mano sobre el proceso y resolverán las dudas de las personas asistentes.