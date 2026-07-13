CCOO critica el deterioro de las naves de los bomberos forestales y exige al Gobierno que actúe con urgencia - CCOO

SANTANDER 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras en el Gobierno de Cantabria ha reclamado al Ejecutivo regional una actuación urgente para solucionar las "graves deficiencias" que presentan "numerosas bases" desde las que trabajan los bomberos forestales y los agentes del medio natural y poder así garantizarles unas condiciones laborales seguras y dignas.

Concretamente, la representación sindical se ha referido a la base de la comarca forestal 9, donde trabajan alrededor de 30 personas, a la que la Inspección de Trabajo requirió para que adopte las medidas preventivas necesarias para corregir las "graves deficiencias" detectadas en materia de prevención de riesgos laborales. Un requerimiento que caducó el pasado 30 de junio "sin que se haya hecho absolutamente nada y que incluso prohibía el uso de equipos de trabajo que no cumplen con la ley vigente en materia de seguridad", ha explicado este lunes el sindicato en un comunicado.

Según ha indicado, esta situación generó "gran incertidumbre entre la plantilla, que se encontró sin instrucciones claras por parte de la Administración sobre cómo actuar". "Los trabajadores no pueden verse obligados a elegir entre prestar un servicio esencial o asumir riesgos derivados de unas instalaciones o unos equipos que no reúnen las condiciones de seguridad. Esa responsabilidad corresponde exclusivamente a la Administración", ha remarcado el responsable del sector en CCOO de Cantabria, José María Moyano.

Además, la organización sindical ha señalado que aún existen brigadas que desarrollan su trabajo desde contenedores habilitados como bases, instalaciones con vestuarios y aseos insuficientes, dependencias que no responden a las necesidades de las trabajadoras o centros que requieren una reforma integral para garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad y dignidad.

Para CCOO, las inversiones deben empezar por corregir las carencias actuales antes de anunciar nuevos proyectos como el realizado por la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, de una nueva agencia de seguridad y emergencias y de 26 millones en inversiones para el operativo de incendios forestales. "La prioridad debe ser resolver los problemas existentes y garantizar que todos los bomberos forestales y los agentes del medio natural desarrollen su trabajo en centros seguros y adecuados", ha remarcado.

Así, CCOO ha reclamado la puesta en marcha de un plan de modernización de todas las bases forestales de Cantabria, dotado de financiación suficiente, un calendario de ejecución y criterios homogéneos que garanticen instalaciones dignas, seguras y adaptadas a las necesidades reales de las brigadas.