CCOO cuestiona la creación de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Cantabria ante el "colapso" del servicio actual

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SANTANDER 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha cuestionado la creación de la Agencia de Seguridad y Emergencias mientras el servicio actual "continúa inmerso en el colapso organizativo".

Así lo ha definido la Sección Sindical de CCOO en el Cuerpo Técnico Auxiliar de Prevención, Extinción y Salvamento del Gobierno de Cantabria en un comunicado, en el que ha opinado que Ejecutivo "pretende crear una estructura administrativa más compleja sin haber sido capaz de resolver los problemas de personal, gestión e inversiones que arrastra el actual Servicio de Emergencias".

Mientras la Consejería de Presidencia presenta este proyecto como una reforma destinada a modernizar y mejorar la gestión de emergencias en la comunidad, desde CCOO consideran "imprescindible" analizar previamente la realidad actual, "que continúa deteriorándose tras tres años de legislatura, con graves deficiencias de gestión que afectan directamente tanto a los profesionales como a la calidad del servicio", ha afirmado.

Manuel Herrero, funcionario del cuerpo de bomberos y portavoz de CCOO en este servicio, ha denunciado que el funcionamiento ordinario del servicio "depende, en gran medida, del esfuerzo extraordinario realizado por su plantilla, que soporta una jornada anual superior en aproximadamente 120 horas respecto al resto de empleados públicos en el mismo régimen de dedicación".

En este sentido, Herrero ha apuntado que "lejos de corregirse esta situación", el déficit estructural de personal obliga a recurrir de forma permanente a la realización de horas extraordinarias para garantizar la prestación del servicio. En cifras, ha asegurado que durante el primer semestre del año la plantilla ha realizado más de 14.000 horas extra, "reflejando un modelo organizativo basado en el sobreesfuerzo continuo de los trabajadores y no en una adecuada planificación de los recursos humanos".

Al hilo, el sindicato ha destacado "la incapacidad preocupante" para ejecutar las inversiones durante esta legislatura en la que, a pesar de disponer de financiación específica para mejorar estos servicios, procedente de fondos que aporta UNESPA -el sector asegurador- y "no del dinero del Gobierno de Cantabria", se ha ejecutado "menos del 20% de inversiones previstas para la legislatura", según el sindicato, que ha lamentado que este hecho repercute directamente en la seguridad de los profesionales y en la capacidad operativa, "con infraestructuras deficientes, vehículos envejecidos y más riesgos en cada intervención".

Por todo ello, Herrero ha reivindicado que la prioridad debe ser "gestionar mejor, no crear una administración más compleja" y ha cuestionado que se aborde un cambio de estructura administrativa "sin resolver los problemas que vienen lastrando el servicio".

Así, el sindicato ha exigido la cobertura del déficit estructural de personal, la mejora de las condiciones laborales, la ejecución efectiva de las inversiones pendientes y la apertura inmediata de un proceso de negociación con la representación de los trabajadores para garantizar "personal suficiente, instalaciones adecuadas, vehículos seguros y los medios necesarios para prestar el servicio público".