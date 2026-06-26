CCOO denuncia la caída de parte del techo sobre los puestos de trabajo de la oficina de Servicios Sociales de Cazoña - CCOO

SANTANDER, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha denunciado el desprendimiento de parte del techo de las dependencias de la Unidad de Trabajo Social (UTS) del Ayuntamiento de Santander ubicada en Cazoña tras ceder fragmentos de bovedillas de hormigón del forjado y traspasar el falso techo de escayola para terminar sobre los puestos de trabajo.

Un suceso que ha tenido lugar el pasado miércoles 24 y ante el que "solo la suerte ha decidido que no haya que lamentar daños personales", ha advertido en un comunicado el delegado de CCOO en el Ayuntamiento de Santander, Raúl Rivera, que ha explicado que "el escombro cayó sobre una de las mesas de trabajo de una empleada municipal que, afortunadamente, en ese momento se encontraba en el archivo".

Representantes del sindicato en el Consistorio se han reunido este jueves con funcionarias del servicio para analizar el episodio, "que es muy grave porque afecta a la seguridad de la propia plantilla", y han denunciado "la situación de abandono, desidia generalizada e improvisación en la conservación y mantenimiento de numerosos centros de trabajo y oficinas municipales".

Rivera ha afirmado que, "desde hace años", estas instalaciones "no reúnen las condiciones mínimas dignas" para atender a los usuarios del barrio de Cazoña.

Situadas en el bajo de un edificio en obras, "cuentan con la presencia de cascotes sin las protecciones adecuadas, una bajante de aguas rota que vierte directamente o suciedad permanente en el entorno que obliga a la plantilla a limpiar lo que encuentra en la puerta de acceso, además de sufrir defectos en techos o ventanas y problemas graves de humedad, sin calefacción y con mobiliario roto, dándose incluso la presencia de ratas en el interior en alguna ocasión", ha detallado el representantes de CCOO.

De hecho, los sindicatos vienen denunciando "su deplorable estado y la insostenibilidad de continuar trabajando allí", cuando, además, existe una nueva dependencia a la que trasladar este servicio, disponible desde hace cinco años y próxima al lugar, pero "que no termina de hacerse efectiva a pesar de las reiteradas denuncias", por lo que han vuelto a exigir de el traslado se lleve a cabo "ya".

De este modo, la representación sindical de CCOO ha exigido al Ayuntamiento de Santander "que se tome en serio la seguridad de la plantilla municipal", que revise y haga mantenimiento adecuado de las oficinas y centros de trabajo, convoque el comité de seguridad y salud mensualmente, como establece el reglamento -en 2025 solo se celebraron dos reuniones- para estudiar y dar solución a estos problemas, y "trate con dignidad a plantilla y ciudadanía".

En este sentido, el sindicato ha advertido que "cuando una administración recorta recursos, no actualiza los sistemas de gestión o mantiene durante años infraestructuras y herramientas obsoletas, está trasladando la presión del sistema a los trabajadores y trabajadoras que sostienen los servicios públicos que, en cambio, necesitan inversión, planificación y medios suficientes porque no se puede dejar la seguridad a merced de la improvisación".

Esta situación, la de trabajar "en lugares que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad e higiene en el trabajo", se suma "al pisoteo constante de sus derechos que sufren los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento por parte de los responsables de Recursos Humanos que, por ejemplo, deniegan injustamente permisos retribuidos, negando incluso el cobro del salario íntegro al que se tiene derecho, y abocan a la plantilla a una indefensión tan absoluta que, muchas veces, no les queda otra salida que recurrir a los tribunales", ha concluido Rivera.