CCOO denuncia el cierre del Yacimiento de Camesa Rebolledo y del Centro de Villacantid por falta de personal

SANTANDER 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha denunciado el cierre del Yacimiento de Camesa Rebolledo, en Valdeolea, y el Centro de Villacantid del Románico, en Campoo de Suso, por falta de personal.

Así lo ha informado este jueves en un comunicado la sección sindical en la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD) del Gobierno de Cantabria -dependiente de la Consejería del área- que ha criticado el cierre este miércoles y jueves, 13 y 14 de agosto, del yacimiento, y el día 9 del Centro de Villacantid.

Ha achacado que las instalaciones se han visto "obligadas" a cerrar, "en plena temporada alta y con gran afluencia de visitantes" a la falta de personal, ya que "no se están cubriendo las bajas ni los permisos ni las excedencias".

El sindicado ha advertido que los cierres son el resultado de "una nefasta política de gestión que está provocando el deterioro de los servicios culturales y turísticos" gestionados por la SRECD.

Al respecto, ha señalado que estos cierres son "la gota que colma el vaso" y ha apuntado a que son "muchos" los centros (Biblioteca Central, Palacio de Festivales o Museo Marítimo del Cantábrico) donde se está "acusando" la falta de contrataciones de refuerzo para el verano y "a pesar del aumento de la carga de trabajo".

De esta forma, CCOO ha incidido en que son "muchos" de estos centros públicos los que están funcionando con una única persona, "lo que obliga a cerrar las puertas durante la realización de las visitas guiadas y lo que provoca que numerosos visitantes se encuentren con los centros cerrados al llegar".

Además, ha informado que ya se han presentado varias hojas de reclamaciones en otros espacios gestionados por la Sociedad, como el Palacio de Sobrellano en Comillas, donde también "se acusa una falta de control sobre la empresa de limpieza que no sustituye al personal de vacaciones", lo que hace que la falta de personal "también afecte a la calidad del servicio, ya que hay baños públicos que llevan sin limpieza más de una semana".

Y todo ello, ha denunciado, "sin contar con la falta de mantenimiento que sufren muchos de estos centros, que aún a día de hoy continúan sin estar segados, como es el caso de los ubicados en Campoo".

ALTAS TEMPERATURAS

Por otra parte, el sindicato ha criticado que "tampoco" se está teniendo en cuenta lo que dice la ley sobre el trabajo con temperaturas extremas, y ha denunciado que los guías realizan largos desplazamientos a pie con los visitantes con más de 30 grados de temperatura en lugares como la cueva de El Pendo, Covalanas y Chufín donde, además, el pasado domingo se superaron los 30 grados en el interior de dichos espacios.

Si bien, ha señalado que en Camesa Rebolledo han puesto hoy un cartel informando de que este jueves la instalación está cerrada por alerta meteorológica donde hay aviso amarillo por calor.

"Es la primera vez que esto sucede", ha destacado la delegada de CCOO en la SRECD, Delia Carbajo, quien ha dicho que desde la Sección Sindical de CCOO han solicitado que este viernes -aviso naranja-, "se tomen todas las precauciones oportunas en todos los centros culturales".

Aunque ha mantenido que "no obstante, creemos que se han aprovechado de la circunstancia meteorológica para ocultar el verdadero problema, que es la falta de personal, porque el martes, que también había altas temperaturas, el centro permaneció abierto".

En este sentido, la delegada sindical ha insistido en que "esta situación es consecuencia directa de los recortes de personal sufridos en los últimos años y de la falta de planificación y previsión de la SRECD", ha afirmado.

Y ha asegurado que la sociedad "no solo no ha reforzado su plantilla este verano, ni ha cubierto bajas, ni permisos ni excedencias sino que continúa perdiendo efectivos desde 2022".

A su juicio, lo que se está produciendo es un "desmantelamiento progresivo de los centros culturales dependientes de la Consejería de Cultura.

"El abandono progresivo en la atención y el mantenimiento parece abocar a una situación que justifique su cierre y por eso exigimos a los responsables de este desaguisado que tomen las medidas necesarias y urgentes para garantizar tanto el servicio público como los derechos laborales de su plantilla", ha finalizado.