CCOO denuncia que Correos recorta un 35% la contratación de verano en Cantabria

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SANTANDER 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO en Correos ha denunciado que la empresa pública ha reducido en torno al 35% la contratación de verano en Cantabria respecto a la campaña estival de 2025, una decisión "especialmente grave" a juicio del sindicato por producirse en pleno periodo vacacional y en un contexto de creciente carga de trabajo para las plantillas.

Según los datos recopilados por CCOO, los mayores recortes se han producido en carterías, oficinas o localidades donde la cobertura de vacaciones y ausencias se encuentra "muy por debajo" de las necesidades reales del servicio. Así, entre las localidades especialmente afectadas están Santander, Torrelavega, Laredo, Castro Urdiales y Maliaño, en las que el recorte en la contratación supera el 40%.

Según la delegada de CCOO en Correos, Patricia Herrero, la entidad postal "pretende prestar más servicios con menos personas". "Cada verano recorta la contratación mientras aumenta la población, crece la paquetería y se incorporan nuevas tareas a las ya existentes. Es una decisión exclusivamente económica que acaba pagando la plantilla y la ciudadanía", ha lamentado.

CCOO ha considera que este recorte constituye el mayor ajuste de contratación estival registrado en la comunidad y responde a una política continuada de reducción de costes laborales que se viene aplicando en Correos desde hace años.

El sindicato ha criticado que la empresa utilice conceptos como eficiencia o productividad para justificar "una estrategia basada en la disminución de efectivos, el incremento de las cargas de trabajo y el deterioro progresivo del servicio postal público".

También ha censurado que estos recortes resultan "especialmente contradictorios" por cuanto la dirección de Correos continúa presentando públicamente a la empresa como un instrumento esencial para la cohesión territorial y anuncia nuevos servicios públicos que requieren más recursos humanos.

El sindicato ha apuntado que el recorte en la contratación de verano se produce con la reciente publicación del Informe Anual 2025, en el que la empresa declara unos beneficios de 11,5 millones de euros. "No se puede presumir de beneficios cuando una parte importante procede de vender patrimonio y de recortar empleo. Si los resultados se consiguen reduciendo contratación y aumentando la carga de trabajo, quien está financiando esos beneficios es la propia plantilla", ha afirmado la delegada sindical.

Para CCOO, no se puede hablar de éxito empresarial cuando ese resultado se obtiene a costa de reducir contratación, aumentar la presión sobre las plantillas y deteriorar las condiciones de trabajo, porque Correos "mantiene niveles de temporalidad incompatibles con una empresa pública, miles de puestos pendientes de estabilización, una elevada parcialidad y una oferta de empleo paralizada desde hace cuatro años", ha denunciado.

Además, este verano presenta una situación "especialmente preocupante" según CCOO porque "nunca las personas que permanecen trabajando durante el periodo estival habían contado con tan poco apoyo de contratación adicional y nunca quienes aspiraban a acceder a una contratación temporal de verano habían encontrado tan pocas oportunidades laborales".

El sindicato ha advertido que esta política repercute directamente en la ciudadanía, que sufre retrasos, acumulación de envíos y una peor atención, mientras la plantilla soporta una carga de trabajo cada vez mayor, con el consiguiente incremento de los riesgos psicosociales, del desgaste físico y emocional y del absentismo laboral.

Por todo ello, CCOO ha exigido a Correos la recuperación inmediata de los niveles de contratación necesarios para garantizar la cobertura de vacaciones, permisos y ausencias, reforzar las plantillas y asegurar la prestación de un servicio postal público de calidad en Cantabria.