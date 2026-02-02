CCOO denuncia el "deterioro" de las condiciones laborales de los agentes medioambientales y pide cubrir las vacantes

Archivo - Operativo de incendios forestales en Cantabria - 112 CANTABRIA - Archivo

Critica que Función Pública está actuando "de forma imprudente, con falta de diligencia y ética" con los agentes del Medio Natural SANTANDER 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de Comisiones Obreras en el Gobierno de Cantabria ha denunciado "el deterioro de las condiciones laborales y la falta de apoyo administrativo" que sufre el cuerpo de agentes medioambientales y ha instado a la directora general de Función Pública, Isabel Barragán, a publicar de manera urgente el proceso para cubrir en comisión de servicios todas las plazas vacantes existentes, también las de comisión de servicios extraordinarias.

Según el sindicato, Función Pública, con su forma de actuar, "parece que va en contra de los intereses laborales" de los aproximadamente 150 efectivos que hay en Cantabria y que están divididos en trece comarcas.

En un comunicado este lunes, la representación sindical ha criticado que "no se tienen en cuenta" las necesidades de este servicio que trabaja "en la primera línea de defensa del patrimonio natural" y que incluye tanto la extinción de incendios, como la lucha contra el furtivismo y la atención a emergencias.

Al respecto, Néstor Conde, agente del medio natural y delegado de CCOO, ha criticado que Función Pública está actuando "de forma imprudente, con falta de diligencia y ética" con los agentes del Medio Natural.

En concreto, ha indicado que el Gobierno de Cantabria "sigue empeñado" en no facilitar el acceso a las plazas vacantes y ha lamentado que "muchas" personas que trabajan en este servicio quieren optar a una plaza cercana a su residencia habitual, pero la Dirección General de Función Pública no convoca los procesos reglados de comisiones de servicio o concurso de méritos previo a la oferta de funcionarios de nuevo ingreso

"Se está privando a los y las profesionales de su derecho con una decisión que resulta inexplicable pues ya hay sentencias judiciales en ese sentido que condenan esa forma de actuar de la Administración. Estas deficiencias críticas son incompatibles con la conciliación familiar y son realmente perjudiciales para muchos de nosotros", ha incidido Conde, que por ello ha reclamado la puesta en marcha del proceso para cubrir en comisión de servicios todas las vacantes.