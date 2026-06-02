CCOO denuncia "infrautilización" del operativo de bomberos forestales en la semana de mayor riesgo de incendios de mayo

Archivo - Incendio forestal en foto de archivo - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Comsiones Obreras en el Gobierno de Cantabria ha denunciado la "infrautilización" del operativo propio de bomberos forestales de la Dirección General de Montes y Biodiversidad durante la pasada semana, marcada por unas condiciones meteorológicas excepcionales, con las temperaturas más altas para estas fechas desde que existen registros y que elevaron el riesgo de incendios forestales "a niveles extremos".

A pesar de esta situación, "únicamente se activaron dos comarcas que, además, fueron desactivadas el viernes, 29 de mayo", ha indicado el delegado de CCOO en el Gobierno de Cantabria, José María Moyano, para quien esta decisión "redujo la capacidad de respuesta del operativo autonómico en un momento especialmente delicado".

Según ha explicado en un comunicado, durante el fin de semana -30 y 31 de mayo- se produjeron dos incendios forestales en Arredondo y Soba, ante los que el Gobierno regional, "en lugar de movilizar a las cuadrillas que permanecen localizables todo el año, un total de tres, ni al resto de recursos propios que se habían desactivado o cuya activación ni siquiera se llegó a producir, recurrió a medios externos", ha afirmado

"A pesar de que el operativo autonómico dispone de personal preparado, medios propios y cuadrillas disponibles para actuar de manera inmediata, la decisión fue recurrir a la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Ruente, interviniendo también la de Lubia, con base en Soria", ha detallado Moyano, que ha recalcado que esta determinación "genera numerosas dudas porque, de hecho, la cuadrilla autonómica localizable estaba más cerca, en Ampuero, y la BRIF de Ruente no cuenta con helicóptero desde principios de mayo".

En este escenario, el sindicato ha exigido "explicaciones claras" a la Administración sobre los criterios seguidos para la movilización de recursos el pasado fin de semana porque, a su juicio, "no se entiende que, disponiendo de tres cuadrillas de guardia y de la posibilidad de activar más personal del operativo propio, se optara por recurrir a medios ajenos".

Para Moyano, esta forma de actuar "transmite una preocupante falta de confianza en el trabajo de los profesionales que integran el operativo de bomberos forestales de Cantabria, un colectivo que ha demostrado sobradamente su capacidad y profesionalidad durante años" y ha instado al ejecutivo regional a "dejar de poner palos en las ruedas al servicio".