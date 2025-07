CCOO denuncia la "insostenible" situación de las residencias de mayores, con 27 centros en que falta de personal

Solicita una reunión con la Dirección del ICASS

SANTANDER, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha asegurado que las residencias de mayores de Cantabria y, en general, el sector de la dependencia en la comunidad, está en una situación "insostenible" debido a la "falta de personal" y de mejoras en los centros así como por la "irrelevante" inversión del Gobierno regional (PP) en Servicios Sociales.

CCOO ha asegurado que hasta en 27 residencias de Cantabria hay falta de personal, lo que impide sustituir vacaciones, ausencias justificadas o bajas, con lo que se incumple con lo estipulado sobre el tiempo de dedicación diario a cada usuario que establece la Orden EPS/6/2021 del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS).

Lo ha denunciado este viernes en un comunicado la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Cantabria (CCOO), que ha señalado que la falta de personal "se debe principalmente a las malas condiciones laborales del sector", con "bajos salarios, elevada exigencia física y psíquica y poco o nulo reconocimiento de la labor esencial que es cuidar personas".

Además, el sindicato sostiene que en la actualidad hay "muchos" centros de trabajo donde el salario, contando el trabajo en festivo o noche y la antigüedad, es inferior al mínimo interprofesional.

En este sentido, ha defendido que, aunque el convenio de aplicación es estatal, desde la comunidad "hay muchas actuaciones que se pueden llevar a cabo para mejorar la situación", como incrementar el ratio de personal y el precio público de las prestaciones destinadas a atender a personas en situación de dependencia o aumentar el número de plazas públicas en centros públicos.

Además, considera que las empresas deben mejorar las condiciones laborales "puesto que el convenio es una norma básica que siempre se puede mejorar con acuerdos sindicales". En este sentido, propone reducir la jornada anual, facilitando la conciliación, o mejorar los protocolos de prevención de riesgos teniendo ayudas técnicas y productos de apoyo para movilizaciones seguras, entre otras medidas.

Por otro lado, CCOO ha denunciado que algunas residencias alcanzan los 28 grados y, por ello, los delegados del sindicato en estas empresas han solicitado un plan de actuación frente a las temperaturas elevadas para que se garantice la seguridad y salud de las plantillas, tomando las medidas necesarias y urgentes para cumplir con la normativa vigente.

Por otro lado, CCOO ha reivindicado la "profesionalización" del ámbito y ha exigido el reconocimiento de los cuidados como un sector esencial y el tratamiento de las gerocultoras como personal cualificado.

"El sector de la dependencia y los cuidados está infravalorado, tanto por las empresas como por el Gobierno de Cantabria", ha asegurado la responsable de acción sindical de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, María José Barrio.

La sindicalista ha señalado que "la mayoría" de trabajadores de la dependencia son mujeres, con contratos precarios" que además soportan una "elevada siniestralidad, con un gran número de bajas debidas a las pésimas condiciones laborales" y al "exceso de trabajo físico y mental".

"Como esas bajas no se sustituyen, se sobrecarga al personal que consigue resistir. Así la situación empeora aún más y se cierra el círculo vicioso: no se sustituyen las bajas porque no hay personal, se sobrecarga a las que están y vuelta a las bajas", ha aseverado.

Ha subrayado que estas bajas "en ningún caso" pueden considerarse absentismo y, de hecho, a su juicio, debieran ser contingencia profesional y derivadas a las mutuas. "Pero que por mala gestión de las empresas acaban en la Seguridad Social como contingencia común y que pagamos entre todos; además de que el tiempo de respuesta en la sanidad pública, al ser tan alto, hace que estas bajas laborales se alarguen en el tiempo", ha añadido.

REUNIÓN CON EL ICASS

Ante esta situación, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios han solicitado una reunión urgente con la Dirección del ICASS, en la que el sindicato pedirá al Instituto que inste a las empresas del sector de cuidados a personas mayores a mejorar tanto las condiciones laborales como las instalaciones.

En este sentido, CCOO se ha referido a la situación de "estrés térmico" que se ha produjo durante la semana pasada, donde asegura que en al menos 23 centros de la región se superaron los 25ºC, "lo que, además de un incumplimiento de la Ley de prevención de riesgos laborales es inhumano para las personas mayores".

Igualmente instará al Gobierno a sentarse a negociar las medidas necesarias para "retener el talento" y evitar "la fuga" de trabajadores del sector hacia otras actividades.