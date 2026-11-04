CCOO denuncia que el presupuesto para el próximo año "deja a la deriva la educación pública de Cantabria"

Archivo - La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez - CCOO - Archivo

SANTANDER 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO en Cantabria ha mostrado su "rechazo absoluto" al proyecto de presupuestos para el próximo año que ha presentado la Consejería de Educación, unas cuentas que ya reprobó la pasada semana en la Mesa General de la Función Pública.

En un comunicado, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en la comunidad, Conchi Sánchez, ha subrayado que los sindicatos no han podido aportar al borrador, puesto que "no se ha negociado absolutamente nada con los representantes del profesorado".

Asimismo, ha remarcado que el consejero de Educación, Sergio Silva (PP), ha impuesto "unas cuentas hechas a espaldas de la comunidad educativa mientras asegura basar sus políticas en el diálogo constante".

El sindicato ha advertido que los presupuestos presentados "no suponen una apuesta seria por la escuela pública", a la que, a su juicio, "se mantiene con las mismas carencias de financiación a la hora de garantizar plantillas suficientes, infraestructuras adecuadas y una verdadera atención a la diversidad del alumnado, mientras se incrementa y cuida la financiación de la enseñanza privada".

"Silva alude a las cifras totales de inversión en plantillas docentes, pero el día a día de los centros educativos muestra una realidad distinta de este triunfalismo", ha lamentado Sánchez.

En este sentido, CCOO ha propuesto reducir la jornada total y las horas lectivas del profesorado, incrementar y consolidar las plantillas jurídicas de los centros, facilitar con más plantilla la codocencia y los apoyos o cubrir diariamente las sustituciones.

Por otra parte, el criticado ha apuntado que Silva "se escuda en la bajada de la natalidad para cerrar aulas y recortar plantilla en la escuela pública mientras mantiene e incrementa la financiación a los negocios educativos privados".

Por último, para el sindicato, las inversiones anunciadas en infraestructuras también enmascaran la realidad: "Se limitan a promesas repetidas desde el inicio de la legislatura, como la ampliación y construcción de institutos, sin una estrategia real ni plurianual que resuelva las necesidades de los centros".

En este sentido, ha subrayado que "sigue habiendo centros públicos con necesidades de mantenimiento graves que la Consejería no aborda", como, según ha explicado, "lo atestiguan varias denuncias del sindicato por las que la Inspección de Trabajo ha obligado al departamento de Silva a acometer reformas".