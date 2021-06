CCOO denuncia que Vodafone "da la espalda" a los trabajadores que una de sus subcontratas se niega a subrogar

SANTANDER, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha denunciado que Vodafone "sigue dando la espalda" a los trabajadores a los que una de sus subcontratas, Circet Cableven, se niega a subrogar, tal y como marca el convenio.

Así, ni Vodafone ni Circet se están personando en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA", "abandonando a unas personas a las que tienen la obligación de mantener sus puestos de trabajo", ha denunciado el sindicato en un comunicado.

En este sentido, la Federación de Industria de CCOO ha anunciado que seguirá "en la lucha" en defensa de los 22 trabajadores de la subcontrata de Vodafone "que se ven en la calle al negarse la nueva empresa adjudicataria a subrogarles".

Hasta el momento, el servicio lo ofrecía Zener Plus y a partir de ahora pasa a manos de Circet Cableven, sin que esta última contemple subrogarlos, tal y como establece la Cláusula de Estabilidad en el Empleo de Contratas y Subcontratas recogido en el artículo 74 del Convenio Colectivo del Sector de la Industria Siderometalúrgica de Cantabria.

Zener Plus sigue notificando bajas a sus trabajadores sin que Circet se haga cargo de ellos y sin que Vodafone intermedie para hacer cumplir lo que establece el convenio, ha denunciado el sindicato. De hecho, ni Circet ni Vodafone se están presentando a las citas con el ORECLA, "abandonando a todas estas personas que se encuentran de buenas a primeras sin su puesto de trabajo" y que ya han comenzado, de manos de Comisiones Obreras, a demandar su situación en los juzgados.

"Circet sigue empeñado en no subrogarles y Vodafone lo consiente a pesar de estar reconocido el derecho a la subrogación manteniendo sus condiciones laborales. Esta empresa quiere precarizar la situación laboral de unos trabajadores que llevan, en muchos casos años, dedicándose a esta actividad, a la instalación y mantenimiento de telecomunicaciones a clientes", ha lamentado el sindicato.

Al respecto, ha advertido que no permitirá "que se juegue con sus derechos adquiridos" y que va a "pelear y llegar hasta el final para que se respeten unas condiciones que les ha costado mucho conseguir", según el secretario de Acción Sindical de la Federación de Industria de CCOO en Cantabria, Jesús Gallo.

En este sentido, hace unos días se reunieron con el director general de Trabajo del Gobierno de Cantabria, Gustavo García, para informarle de su situación.

"El director general no daba crédito a lo que le estábamos contando. Es obligación de la empresa subrogar a los trabajadores y no se concibe ninguna otra triquiñuela para no hacerlo. El director general de Trabajo nos escuchó, nos dio todo su apoyo y disposición a ayudarnos en todo lo que sea posible", ha trasladado Gallo.

Según el sindicato, es "una práctica habitual de la empresa Circet" y que no es la primera vez que pasa algo similar no solo en Cantabria sino también en otros territorios. "Quieren que renuncien a sus derechos porque si van por su cuenta, sin ser subrogados, les contratan a la primera de cambio pero con unos salarios más bajos y, en general, unas peores condiciones laborales. Es un maltrato en toda regla", ha insistido el sindicalista.