CCOO exige la aprobación de la reforma de la Ley de Dependencia, que es "urgente" para Cantabria

Archivo - Persona dependiente.-ARCHIVO - DIP PALENCIA - Archivo

SANTANDER, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) ha exigido compromiso político y social para garantizar la plena implantación de la Ley de Dependencia y ha reclamado --dentro de la campaña que se está llevando a cabo a nivel estatal 'La dependencia es tu derecho, no puede esperar, exígelo'--, la aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados de las nuevas modificaciones de la norma. Una aprobación que ha calificado de "urgente" para la región.

Así lo ha manifestado en nota de prensa, en la que ha detallado que en Cantabria 14.786 personas, un 2,4% del total de la población, reciben prestaciones del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y se atiende al 96,66% de las personas dependientes con derecho a prestación reconocido, por lo que es una de las comunidades con mayor tasa de atención en España.

Sin embargo, ha apuntado que, según datos del pasado marzo, 1.372 personas estaban en lista de espera para recibir su prestación o servicio y, durante 2025, se registraron 124 fallecimientos de personas que estaban esperando una plaza o un recurso asistencial.

"Necesitamos más compromiso e implicación porque en la actualidad existen 6.387 plazas en residencias de mayores, es decir, 4,59 plazas por cada 100 personas mayores y la valoración de la dependencia es muy mala, la cuarta región con peor puntuación, 3,5 sobre 10", ha subrayado el secretario general de la Federación de Pensionistas de CCOO en Cantabria, José Antonio Sánchez Gimeno.

Ha explicado que la aprobación de la reforma de la Ley de Dependencia es "urgente" porque recoge la compatibilidad de las prestaciones con el empleo, amplía el perfil de los cuidadores reconocidos, elimina los periodos de espera para el acceso a las ayudas, reconoce automáticamente los grados de discapacidad e incorpora nuevos servicios vinculados a la atención a la dependencia.

"Corre prisa porque nos acercamos al 25% de la población de más de 65 años en Cantabria y la autonomía personal, los cuidados de calidad y los profesionales acreditados son piedras angulares para un buen servicio, tal y como ha quedado de manifiesto en el plan estratégico que hemos realizado dentro del Consejo de las Personas Mayores" de la comunidad, ha señalado el secretario general de los Pensionistas del sindicato en la región.

El mismo ha incidido en los "beneficios" de la Ley de Dependencia, como "las más de 3 millones de personas beneficiarias, la creación de más de 400.000 empleos o la consolidación de un sector que ha sido el único que ha crecido en tiempos de crisis". Sin embargo, ha advertido de algunos "problemas y riesgos" que presenta, como "las listas de espera, el crecimiento de la prestación económica de cuidado familiar, el copago o el evidente riesgo de exclusión de las renta medias y bajas por el elevado volumen de personas atendidas con prestaciones económicas".

Por todo ello, CCOO ha lanzado una serie de propuestas para mejorar el sistema de dependencia, entre ellas, una financiación pública "suficiente", cercana al 2% del PIB para la próxima década, o el incremento de la financiación estatal condicionada a las listas de espera, a la atención preferente con servicios profesionales, a la reversión de recortes en los servicios de cuidados, garantizando el incremento de horas de atención en servicios de prevención, ayuda a domicilio, centros de día, garantías de ratios de plantilla, suficiente creación de empleo, mejor estabilidad laboral o reducción del copago.

Finalmente, el sindicado ha indicado que las modificaciones de la Ley se encuentran en trámite parlamentario desde el 15 de julio de 2025. Recogen una serie de mejoras en los cuidados, dignidad, alimentación y salud de las personas dependientes, un colectivo con 1,7 millones de personas en toda España, ha señalado.