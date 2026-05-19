CCOO exige el cierre inmediato de una base del 061 en Santander ante la presencia "de plagas e insalubridad" - CCOO

SANTANDER, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de Comisiones Obreras en Autransa --concesionaria del transporte sanitario urgente de Cantabria-- ha denunciado "el abandono" que sufre la plantilla de la base del 061 en la calle Cervantes de Santander, donde "se ha confirmado la presencia de plagas, insalubridad y unas condiciones incompatibles con la actividad del servicio sanitario urgente", por lo que ha exigido su cierre inmediato.

En un comunicado, el delegado de prevención de CCOO en Autransa, Francisco Fernández Rueda, ha subrayado la preocupación del sindicato ante una realidad que considera intolerable y que aboca a la plantilla "a una situación indigna, teniendo que trabajar, cambiarse y organizar las guardias en unas instalaciones donde se han detectado ratas, insectos y otros problemas higiénicos graves".

Al trasladar esta situación a la empresa, según ha dicho "su respuesta ha consistido en una solución provisional que obliga a la ambulancia de esa base a repartirse entre otras distintas, con desplazamientos innecesarios, falta de espacio, ausencia de taquillas y condiciones claramente insuficientes para el descanso y la higiene durante guardias de 24 horas".

En este escenario, el sindicalista ha opinado que esta medida "no resuelve el problema, sino que lo maquilla y traslada el perjuicio a la plantilla en lugar de garantizar una alternativa digna, segura y estable". A su juicio, "se pretende normalizar una situación que no debería producirse en ningún centro de trabajo y, mucho menos, en un recurso del sistema público de urgencias y emergencias".

Por lo tanto, ante la "inacción y falta de respuesta adecuada y de solución real" por parte de la empresa y responsables del servicio, el sindicato ha visibilizado el conflicto con una pancarta en el exterior de la base y ha exigido su cierre inmediato, así como su limpieza integral para la erradicación de la plaga y una solución digna para las guardias de 24 horas, con condiciones reales de descanso e higiene.

Además, el representante sindical ha reclamado que "no se obligue a la plantilla a asumir desplazamientos y cambios de base que agravan el problema en lugar de solucionarlo" y la intervención inmediata de los responsables del servicio y del Servicio Cántabro de Salud (SCS) para garantizar que un recurso del 061 no siga funcionando en condiciones de abandono.

El sindicato ha subrayado que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a la empresa a proteger la seguridad y la salud de las personas trabajadoras y a mantener los lugares de trabajo en condiciones adecuadas de salubridad; "una obligación que no se está cumpliendo y ante la que, desde CCOO, mantendremos la presión hasta que se adopte una solución definitiva", ha asegurado.