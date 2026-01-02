CCOO exige más planificación a Recursos Humanos de Cantur para evitar "caos" en Alto Campoo

Archivo - Unos telesillas de la estación de esquí y montaña de Alto Campoo - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de Comisiones Obreras en Cantur (CCOO) ha denunciado "falta de previsión" de la Dirección de Recursos Humanos de la empresa pública Cantur para Alto Campoo "en plena temporada invernal", por lo que ha exigido más planificación para evitar "caos" en la estación de esquí.

En un comunicado, CCOO ha indicado que se ha tenido que recurrir a una bolsa extraordinaria de empleo con carácter de urgencia para poder asumir el funcionamiento "óptimo" de las instalaciones campurrianas y afrontar así la "avalancha" de asistentes que registra estas fechas la instalación.

Ante esto, el sindicato exige "más planificación" para evitar situaciones como las que, dice, se han vivido en los últimos días. Según ha indicado a modo de ejemplo, el 29 de diciembre entraron 3.500 esquiadores a la estación y solo se contaba con "el 40% del personal".

"Por responsabilidad, por el bien de la estación, de las personas trabajadoras y de las miles de usuarias que la visitan estos días, CCOO no va a poner obstáculos a una medida puntual para un momento crítico de afluencia pero, una vez más, se llega tarde y mal", señala la formación sindical.

En un comunicado ha lamentado que "todo se hace de forma improvisada, a base de parches y urgencias permanentes", cuando lo que necesita una empresa pública como Cantur es una gestión "planificada, seria y sostenida en el tiempo", ha manifestado Guillermo Villegas, delegado de CCOO en Cantur y presidente del comité de empresa.

A su juicio, la citada bolsa extraordinaria "puede resolver una incidencia puntual, pero no es la solución de fondo", por lo que "lo verdaderamente urgente es que el departamento de recursos humanos se ponga las pilas de una vez por todas y concluya los procesos de estabilización pendientes, así como la tasa de reposición correspondiente a los años 2023 y 2024".

HOSTELERÍA PRIVATIZADA: UN SERVICIO QUE NO FUNCIONA

La sección sindical de CCOO en Cantur también se ha referido a la situación de la hostelería de la estación, que "se privatizó" el año pasado y que está funcionando de manera "claramente deficiente, con constantes quejas e instalaciones que permanecen cerradas en momentos de máxima afluencia", como es el caso de El Chivo.

"Lo estamos viendo esta temporada y el servicio de hostelería está funcionando fatal y generando el descontento y el enfado de las personas que lo que quieren es disfrutar de un día en la nieve con todos los servicios funcionando. Seguimos insistiendo en que Cantur debe retrotraer el contrato privado y que la hostelería vuelva a ser un servicio público gestionado directamente por Cantur", ha concluido.