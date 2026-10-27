CCOO exige "poner freno" a la siniestralidad laboral tras el "peor septiembre" desde 2009

Archivo - Varios trabajadores en unas obras - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha reclamado "poner freno" a la siniestralidad laboral tras haber registrado Cantabria el "peor septiembre" desde 2009 en número de accidentes con baja, que han sido 627, y el segundo más negro desde que hay registros.

Además, en estos accidentes registrados en el noveno mes del año ha habido cinco fallecidos --cuatro en jornada y una 'in itinere', esto es en el viaje de ida o de regreso al trabajo--.

CCOO ha subrayado que esta cifra de fallecidos supera en un solo mes las de todo el periodo comprendido desde enero hasta septiembre del año 2025, cuando se produjeron dos accidentes mortales, y eleva el número de muertes en el trabajo en lo que va de año hasta 14.

"Cualquier muerte es intolerable, pero el número de personas que han perdido la vida mientras trabajaban durante este mes es absolutamente escandaloso y debe ser un punto de inflexión sobre la gestión de la prevención de riesgos laborales", ha aseverado la secretaria de Salud Laboral de CCOO Cantabria, Laura Lombilla.

Según la estadística del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST), en la región hubo en septiembre 1.098 accidentes de trabajo: 627 con baja y 471 sin baja.

Por sectores de actividad, CCOO ha señalado que la industria manufacturera, con 114 accidentes, fue la actividad con más bajas durante la jornada en septiembre, con el 20,50% del total; seguido por la construcción, con 69 (el 12,41%) y la sanidad y servicios sociales con 62 accidentes, un 11,15%.

En términos interanuales, estos es comparando septiembre de 2025 con septiembre de 2026, la siniestralidad ha aumentado un 19,43% al pasar de 525 a 627 accidentes con baja.

Además, según CCOO, ha habido 104 accidentes más en jornada (+23%) y dos menos 'in itinere'.

Y respecto al acumulado anual, CCOO ha destacado que, además del fuerte aumento de accidentes mortales, las cifras muestran 405 accidentes más respecto a los nueve primeros meses de 2025 (5.504 en 2026 frente a 5.099 del mismo periodo del año anterior), un aumento del 7,94%.

Lombilla ha remarcado que CCOO, "ante una escalada de accidentes inaceptable", sigue exigiendo a las empresas que hablen de la prevención de riesgos laborales y "redoblen los esfuerzos en eso en lugar de centrar continuamente el debate en culpabilizar a las personas trabajadoras de ponerse enfermas".