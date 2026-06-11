CCOO exige el refuerzo de la plantilla del Servicio de Apoyo a la Discapacidad de la Fundación Marqués de Valdecilla - FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

SANTANDER 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha exigido la puesta en marcha inmediata del quinto equipo de atención social comprometido para el Servicio de Apoyo a la Discapacidad de la Fundación Marqués de Valdecilla (el antiguo servicio tutelar), es decir, una trabajadora social y tres auxiliares administrativas más para aliviar la sobrecarga laboral que existe en la actualidad y que afecta tanto a las condiciones de trabajo de la plantilla como a la calidad de la atención prestada a los usuari0s.

La necesidad de ampliar el personal es una reivindicación con más de 10 años de recorrido, pero ahora, con más del triple de usuarios, se ha convertido en "una demanda urgente".

En un comunicado, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha señalado que en la actualidad el servicio atiende a 741 personas y sólo hay cuatro trabajadoras sociales en la plantilla y dos auxiliares administrativos, "una cifra que impide realizar sus tareas como debieran".

"Mientras que el número de personas atendidas casi se han cuadriplicado desde 2010, el número de trabajadoras sociales sigue siendo el mismo en un servicio donde cerca del 70% de las personas usuarias presentan problemas graves de salud mental, por lo que es más imprescindible si cabe hacer un seguimiento continuo a cada una de ellas", ha manifestado el coordinador de empresas públicas en la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Cantabria, Guillermo Villegas.

Para CCOO, es fundamental la incorporación de una trabajadora social y de tres auxiliares administrativos para poder reorganizar los recursos existentes y completar cinco equipos de atención social. Además, de cara al verano y a las vacaciones, no hay sustituciones, ni tampoco para las bajas, salvo que estas sean de larga duración, ha apuntado.

De hecho, Villegas ha criticado que, "a finales del pasado año la dirección trasladó al comité de empresa que el patronato ya había aprobado la creación de un quinto equipo y que sólo estaba pendiente de la aprobación de los presupuestos de Cantabria. Asimismo, en octubre, coincidiendo con el traslado del servicio a la avenida de Los Castros, el consejero de Salud, César Pascual, anunció públicamente el refuerzo. Sin embargo, más de medio año después no se ha producido ninguna contratación y eso que los presupuestos ya están más que aprobados".

Lo peor de todo es, a juicio de la representación sindical, que la falta de personal está provocando situaciones de estrés, ansiedad, depresión y "deterioro general de la salud de la plantilla", y también está repercutiendo en la propia organización, porque hay un mayor número de incapacidades temporales, mientras que los usuarios del servicio "carecen de la atención individualizada que requieren y de menos tiempo para el seguimiento de sus casos".

"Los y las trabajadoras no son máquinas y, a consecuencia de la sobrecarga de trabajo, es inevitable que disminuya la calidad en la valoración, el diagnóstico y la intervención social. No es una reivindicación nueva sino una necesidad que la propia Administración ha reconocido públicamente y que, por eso, debería ser ya una realidad", ha subrayado.

El Servicio de Apoyo a la Discapacidad de la Fundación Marqués de Valdecilla desarrolla una labor de apoyo a personas con enfermedad mental, adultos con discapacidad intelectual y del desarrollo, daño cerebral sobrevenido y deterioro cognitivo y que necesitan ayuda para el ejercicio de su capacidad jurídica al carecer de apoyos familiares o sociales adecuados.

Entre las funciones del Área Social se encuentran la elaboración, seguimiento y evaluación de planes individualizados de atención, visitas domiciliarias y a centros residenciales, acompañamientos sanitarios, planificación económica, así como su seguimiento y evaluación, gestión de prestaciones y recursos sociales, elaboración de informes sociales, orientación a familias, seguimiento integral de cada caso, etcétera.