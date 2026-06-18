CCOO inicia una ronda de reuniones con partidos para pedir la revisión de las Zonas de Gran Afluencia Turística - CCOO

SANTANDER 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha iniciado una ronda de reuniones con los partidos políticos para trasladarles la "problemática" que en su opinión suponen las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) tanto para el empleo como para el comercio local y darles a conocer su propuesta de revisión de las zonas autorizadas en Cantabria.

Se trata de una iniciativa impulsada por CCOO junto a la Federación de Servicios del sindicato con la que la organización persigue poner de manifiesto el "impacto" de las ZGAT sobre las condiciones laborales de las plantillas del sector y sobre la viabilidad del comercio local y recabar el compromiso de los partidos para acometer su revisión.

La secretaria general de CCOO de Cantabria, Rosa Mantecón, ha explicado que el objetivo de esta ronda de contactos es que todas las fuerzas políticas conozcan las consecuencias de la actual configuración de las zonas, intercambiar puntos de vista y explorar posibles vías de actuación que permitan la revisión "para compatibilizar la actividad económica y turística con la defensa del empleo de calidad y del comercio local".

El primer encuentro ha tenido lugar este miércoles entre Mantecón, que ha estado acompañada por el secretario general de la Federación de Servicios de CCOO en Cantabria, Pablo Toyos, y el secretario general del PSOE, Pedro Casares, junto a los portavoces del partido, del Parlamento y del Ayuntamiento de Santander, Ainoa Quiñones, Mario Iglesias y Daniel Fernández.

Según ha informado el sindicato, Mantecón ha destacado "la sintonía entre ambas partes en la necesidad de abordar el análisis de las ZGAT y las posibilidades para adecuarlas a la realidad de los municipios de Cantabria, poniendo siempre en el centro los derechos de las personas trabajadoras, que son nuestra prioridad".

CCOO ha indicado que las Zonas de Gran Afluencia Turística constituyen una excepción al régimen general de horarios comerciales y, por lo tanto, "su delimitación geográfica y temporal debe responder a criterios de proporcionalidad y a una vinculación real con la actividad turística y comercial de cada municipio de Cantabria", según defiende.

En este sentido, el sindicato ha insistido en que, por la experiencia de estos años, resulta necesario revisar estas zonas para garantizar que "responden a necesidades reales y no se conviertan en una herramienta que beneficie únicamente a las grandes superficies comerciales en detrimento de los derechos laborales y del pequeño comercio".

"Las ZGAT deben responder a la realidad turística y comercial de cada municipio y no a intereses puramente económicos de grandes superficies y cadenas. La defensa del comercio local y la promoción de la actividad turística deben ir de la mano de la protección de los derechos laborales", ha destacado Mantecón.

La ronda de reuniones continuará la próxima semana con encuentros previstos con el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Cantabristas e Izquierda Unida (IU).