CCOO iniciará movilizaciones si Correos reestructura el modelo de reparto sin negociación y con recortes

CCOO ha anunciado que iniciará movilizaciones y "activará la vía judicial" si Corros acomete la "salvaje" reestructuración del modelo de reparto sin negociación y con recortes. Una "imposición" que tiene "graves riesgos" para el empleo y el sistema de reparto, y que afecta a 540 carteros en la región.

El sindicato ha censurado que se trata de un modelo "impuesto desde arriba y al margen de la negociación colectiva", mediante pruebas piloto aplicadas "sin documentación previa ni memoria justificativa y sin evaluar sus consecuencias reales sobre el empleo, la salud laboral, la conciliación y la igualdad", estructurado en hasta cinco fases, cuya primera etapa pretende implantar 71 pruebas piloto en todo el país, una de ellas en Torrelavega.

Y es que, ha denunciado CCOO, la prueba piloto en Torrelavega del llamado 'Nuevo Modelo Operativo' de Correos "no es un experimento aislado, sino la antesala de un cambio estructural diseñado a nivel estatal", con "graves consecuencias laborales y de servicio público", con "impacto directo" en todas las carterías del país, entre ellas las 28 de Cantabria.

Según ha advertido, este modelo "alterará recorridos, turnos, centros de trabajo y condiciones laborales, y provocará un grave desorden en la prestación del servicio postal público, con perjuicios evidentes para la ciudadanía, las empresas y las instituciones".

Además, "introduce recorridos diarios variables impuestos por algoritmos y normaliza la no cobertura de ausencias, implantando una política de contratación cero que traslada la carga de trabajo a la plantilla existente, agravando un ajuste de empleo que ya es insostenible".

"Esto no va de modernización ni de eficiencia, va de ahorro de costes, recorte de empleo y precarización del trabajo de reparto y del servicio público", ha lamentado la secretaria provincial de CCOO de Correos, Ana Belén Ortiz, que ha alertado de que "esta reorganización viene acompañada de cierres y concentraciones de centros, con traslados forzosos, movilidad geográfica y cambios de turno y jornada, especialmente hacia la tarde".

Además, el sindicato ha advertido que este modelo provocará una "sobrecarga laboral insostenible, cronificando la no cobertura de ausencias y aumentando las cargas y los recorridos de reparto, con efectos directos sobre la salud laboral de la plantilla, incrementando el estrés, la ansiedad y la siniestralidad, además de agravar unos niveles de absentismo ya elevados".

Asimismo, ha subrayado que las consecuencias no se limitarán a la plantilla, sino que la ciudadanía, las empresas y las instituciones "verán deteriorarse de forma significativa la calidad del servicio postal público, con retrasos en el reparto, acumulación de correspondencia y pérdida de presencia territorial de Correos".

Ante esta situación, CCOO ha exigido la paralización inmediata de todas las pruebas piloto, la apertura de una negociación estatal "real" y "que se demuestre que el modelo actual de reparto no es válido".

CCOO defiende que el modelo vigente es el que debe "mejorarse", "acabando con los recortes, reforzando la plantilla con la contratación suficiente y convocando la oferta de empleo público que Saura, nombrado por un partido progresista, bloquea desde hace dos años".

Además, el sindicato ha reclamado que se pongan sobre la mesa el Plan de Incentivos y la reducción de la jornada a 35 horas, "compromisos pendientes que la empresa sigue incumpliendo".