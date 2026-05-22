CCOO insiste en que los argumentos y los motivos de la huelga del textil "son falsos"

Archivo - Varias personas pasan por delante de una tienda de Pull&Bear - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios de Comisiones Obreras en Cantabria ha reiterado, ante la nueva huelga del sector textil convocada por UGT este sábado en Santander y Valle Real (Camargo) por el convenio estatal ARTE, que "es mentira" que éste "elimine de un plumazo el convenio regional ni que suponga un retroceso de las condiciones laborales y sociales de las personas que trabajan en él". "Es falso", ha enfatizado.

De hecho, la federación ha asegurado que en cuestiones como los salarios, los sábados tarde, los domingos y los festivos "se garantizarían las condiciones más beneficiosas del convenio de Cantabria".

En un comunicado, el secretario general de la Federación de Servicios de CCOO en Cantabria, Pablo Toyos, ha afirmado que "no da crédito a que se siga llamando a la huelga a todo el sector cuando sólo estarían supuestamente afectadas unas 729 personas de las 22 empresas vinculadas a ARTE y no las 3.000 del sector."

"Hay personas trabajadoras que están secundando las movilizaciones cuando ARTE o no las afecta, porque seguirán vinculadas al comercio textil, o las mejora sus condiciones laborales actuales. Por eso pedimos que se deje de abocar a la huelga a personas que no están afectadas", ha reclamado Toyos.

En esa línea, la federación también ha apuntado que "no es cierto" que el convenio colectivo del textil de Cantabria vaya a dejar de ser negociado, puesto que "el preacuerdo firmado dice que se seguirá negociando el convenio colectivo de Cantabria mientras que ARTE sólo sería de aplicación a las 22 empresas que están en ARTE".

"Por eso precisamente la patronal de ARTE, supuestamente legitimada para negociar el convenio regional, ha impugnado el convenio del comercio textil de Cantabria, tras no participar en la negociación", ha explicado el secretario general de la Federación de Servicios. "Dicen que se han pactado condiciones que les afectan directamente sin contar con ellos para negociarlas", ha añadido al respecto.

Sobre la impugnación, la federación ha apuntado que está trabajando para que no llegue a efecto y que el actual convenio en vigor mantenga la vigencia hasta 2029.

"Se ha ido engordando una bola hasta llegar a asegurar que las movilizaciones tienen como objetivo que el convenio ARTE excluya a Cantabria, como ha pasado en Euskadi. La pregunta es: si UGT quería la exclusión de Cantabria como ha pasado con Euskadi, ¿por qué no ha planteado desde el principio un acuerdo interprofesional?", ha cuestionado.

"Nosotros insistimos en que las condiciones están garantizadas por el acuerdo de ARTE pero si, como dice UGT, no fuera así, sólo el acuerdo interprofesional garantiza la prevalencia del convenio colectivo con las condiciones más beneficiosas y así sí que se eliminaría de un plumazo la demagogia que rodea a este conflicto", ha observado Toyos.

Según ha indicado CCOO, el convenio colectivo de ARTE sólo será de aplicación en empresas dedicadas principalmente al comercio textil y de calzado, con una plantilla superior a las 400 personas y una superficie de venta física superior a 3.500 metros cuadrados en el ámbito del convenio o presencia en, al menos, tres comunidades autónomas.

Por su parte, la patronal de ARTE está compuesta por las siguientes empresas a las que les sería de aplicación el convenio: AWWG (Pepe Jeans London, Hackett, Façonnable, Tommy Hilfiger y Calvin Klein), Encuentro Modas (Encuentro y Öbu), Inditex (Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho y Zara Home), Hugo Boss, H&M, Iberian Sports Retail Group (JD, Sport Zone y Sprinter), Kiabi, Mango, Mayoral (Mayoral, Boston y Hug & Clau), Parfois, Pepco, Primark, Punt Roma, Tendam (Women'secret, Springfield, Cortefiel, Pedro del Hierro, Hoss Intropia, Slowlove, High Spirits, Dash and Stars, OOTO, HI&BYE y Fifty), Uniqlo y Zeeman.

Por todo ello, la federación ha reiterado que hay 3.500 personas que pertenecen al comercio textil de Cantabria o al de piel, cuero y calzado "que seguirán vinculadas a sus convenios colectivos actuales" y que CCOO "seguirá negociando para que recojan las mejores condiciones laborales posibles".