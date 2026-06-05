CCOO plantea la revisión de las Zonas de Gran Afluencia Turística para "proteger" a las plantillas y al comercio local

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SANTANDER, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras de Cantabria va a solicitar la revisión de los marcos geográficos y temporales de las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) para "proteger" a las plantillas y al comercio local.

En concreto, quiere garantizar que éstas respondan "a necesidades reales" y no se establezcan "únicamente en beneficio de las grandes empresas mientras se cercenan los derechos laborales de los y las trabajadoras del sector y se perjudica al comercio local", ha explicado en un comunicado.

El sindicato, que iniciará una ronda de reuniones con los grupos políticos para abordar esta propuesta, que ha lanzado al calor del debate parlamentario del pasado lunes en defensa del empleo del sector y del comercio local que aglutinó a todo el arco político, ha subrayado que "esta sí es una competencia del Gobierno de Cantabria y de los ayuntamientos que cuentan con ZGAT", por lo que ha animado tanto a estas administraciones como a los grupos políticos a abordarlo "para proteger tanto a los trabajadores y trabajadoras del sector como al pequeño comercio".

En este sentido, la secretaria general de CCOO de Cantabria, Rosa Mantecón, ha advertido que las ZGAT constituyen "una excepcionalidad" al régimen de horarios comerciales y, por tanto, "deben responder a criterios de proporcionalidad y vinculación con la realidad turística", por lo que el sindicato considera necesario revisarlas "para garantizar que responda a necesidades reales de ese tipo y no a las de las grandes empresas".

Además ha destacado la peculiaridad de Santander, cuyo ámbito de aplicación se extiende a todo el municipio desde el 15 de julio hasta el 30 de agosto, incluyendo zonas como Nueva Montaña, El Alisal o Peñacastillo, donde predominan grandes superficies. Así, ha insistido en que "la estrategia de defensa del comercio local no debe ir encaminada al alargamiento de los horarios de apertura, sino a posicionarlo en el ámbito turístico, cuestión que no favorece la apertura indiscriminada de las grandes superficies y que es lo que facilitan las ZGAT".

En el caso del resto de municipios, un total de 26 que incluye lugares como Laredo o Castro Urdiales y de los que al menos una decena cuenta con una presencia significativa de grandes cadenas comerciales, la ZGAT no tiene límite temporal y está vigente durante todo el año. Para ellos, el sindicato ha reclamado realizar una revisión sobre la necesidad de estas aperturas y, en su caso, ajustarlas a la temporada turística "para que no sirva, simplemente, para facilitar las aperturas por motivos comerciales".

Para Mantecón, la apertura de las grandes cadenas por las ZGAT o la ampliación de los horarios comerciales "inciden en la precariedad y restringe derechos laborales básicos, como la conciliación, además de degradar el pequeño comercio, pieza fundamental del tejido social y económico de muchos de nuestros municipios".

Por ley, el comercio local ya dispone de la posibilidad de apertura indiscriminada con la única limitación de un máximo de 90 horas semanales, distribuidas entre cualquiera de los días de la semana y en cualquier horario, respetando siempre los derechos de las personas trabajadoras en la normativa laboral y en los convenios colectivos, ha señalado el sindicato.

Por ello ha insistido en que las zonas de gran afluencia "no son imprescindibles "para la libre apertura del comercio local, pero sí permite la de las grandes superficies, "que tiene mayores facilidades y más músculo para cubrir los horarios con turnos de trabajo en detrimento de las personas trabajadoras y del comercio local".