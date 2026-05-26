CCOO propondrá en el Consejo de Relaciones Laborales el acuerdo interprofesional para Cantabria

Archivo - La secretaria general de CCOO de Cantabria, Rosa Mantecón - CCOO - Archivo

SANTANDER, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras propondrá en el Consejo de Relaciones Laborales de este viernes, 29 de mayo, la creación de una mesa de trabajo para abordar "de manera inmediata" un acuerdo interprofesional para Cantabria, con el objetivo de emular el existente en País Vasco desde 2017, que garantizaría, cuando concurra más de un convenio colectivo, la aplicación del que ofrezca condiciones más beneficiosas para los trabajadores.

La secretaria general de CCOO de Cantabria, Rosa Mantecón, ha asegurado este martes en rueda de prensa que se trata de "la única posibilidad real y legal" de que se apliquen los convenios de mejores condiciones laborales, como respuesta al debate, según ella, "interesado", que ha surgido por la negociación del convenio colectivo estatal ARTE, que afecta a los empleados del comercio textil y del calzado.

"Este acuerdo interprofesional garantizaría que los trabajadores de Cantabria que cuentan con convenio colectivo autonómico provincial tengan prioridad aplicativa siempre y cuando cuenten con condiciones más beneficiosas que los convenios estatales que se firmen para el mismo sector", ha explicado la líder sindical.

Por ello, CCOO ya trabaja en una propuesta "firme" que trasladará tanto a UGT como a la patronal y que la dará a conocer a las organizaciones políticas.

En concreto, las organizaciones sindicales, el Ejecutivo cántabro y la patronal se reunirán este viernes, 29 de mayo, a las 10.30 horas, en el Consejo de Relaciones Laborales, donde CCOO defenderá el acuerdo interprofesional como "la solución" al conflicto laboral textil, que según el sindicato afecta a 724 trabajadores de 22 empresas.

Mantecón está convencida de que las organizaciones sindicales "tendremos muy fácil ponernos de acuerdo" y ha apelado a CEOE como la organización "legitimada" para abordar esta negociación, en la que ha pedido intervenir a los partidos políticos, a los que ha pedido que "dejen de hacer demagogia y populismo" y ha invitado a "sumarse al carro".

"Tiene que ser una cosa sencilla, solamente hace falta voluntad", ha puntualizado Mantecón, y como ejemplo ha dicho que el acuerdo vasco consta de "una página" en el Boletín Oficial de dicha comunidad autónoma.

HUELGA TEXTIL

Sobre la huelga textil, Mantecón ha asegurado que "se podría haber eliminado de un plumazo" si Cantabria contase con dicho acuerdo interprofesional.

"Se ha inflado un globo y se está alentando a todas las trabajadoras de un sector a un conflicto y a tres jornadas de huelga ya, cuando la aplicación del convenio que se está negociando a nivel estatal garantiza el mantenimiento de la negociación del convenio del sector textil en nuestra comunidad autónoma, porque solamente sería de aplicación a las grandes empresas del textil", ha insistido la líder sindical.

Además, ha señalado que "hubiera evitado este conflicto y beneficiaría a todos los sectores" y que CCOO no quiere que se aborde "un parche" para un convenio concreto.

En esta línea, ha insistido en que "es falso" que se pueda excluir a Cantabria del convenio de ARTE sin contar con un acuerdo interprofesional de estas características y ha apuntado que la exclusión de País Vasco de dicho convenio "no existe como tal", sino que se sustenta en el acuerdo interprofesional.