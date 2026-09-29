CCOO y UGT se concentran este jueves ante Delegación del Gobierno en el Día de las Personas Mayores por una vejez digna

Cartel - CCOO

SANTANDER 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las federaciones de pensionistas de CCOO y de UGT en Cantabria conmemorarán este jueves, 1 de octubre, el Día de las Personas Mayores con una concentración ante la sede de la Delegación del Gobierno en Santander a partir de las 12.00 horas, donde expondrán sus principales reivindicaciones y registrarán su manifiesto reivindicativo, centrado en la vivienda.

Bajo el lema 'Por una vejez digna, con derechos y autonomía', ambos sindicatos reivindicarán el reconocimiento de la aportación social y económica de las personas mayores.

En este sentido, defenderán unas pensiones públicas suficientes y revalorizadas, una sanidad y un sistema de dependencia públicos y de calidad, así como políticas que garanticen la igualdad y combatan la pobreza y la discriminación por edad.

Entre sus principales demandas se encuentra también el derecho efectivo a una vivienda digna, junto a la adaptación y accesibilidad de los entornos, la lucha contra la pobreza energética y una digitalización que no sustituya la atención presencial en servicios esenciales.

UGT y CCOO reclamarán, además, un marco legal específico de protección de los derechos de las personas mayores, un gran pacto social por un envejecimiento digno y una mayor participación de las personas mayores en las políticas públicas que les afectan.