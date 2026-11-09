CCOO y UGT llaman a los cántabros a secundar una huelga "a la ofensiva" para "conquistar derechos"

SANTANDER, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT en Cantabria han llamado a los ciudadanos a secundar el próximo 11 de noviembre una huelga "a la ofensiva" para "conquistar derechos" y movilizarse por "mejores salarios, una vivienda digna y el control de los precios".

Así lo han trasladado este lunes en rueda de prensa los secretarios generales de las organizaciones sindicales CCOO y UGT, Rosa Mantecón y Mariano Carmona, respectivamente.

Ambos han manifestado su "preocupación" por la situación de la vivienda, que está "deteriorando" la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora. Y es que, según han advertido, más del 60% del salario se tiene que destinar al pago de la vivienda.

"Si con estos datos cuestionan la huelga será por motivos ideológicos", ha señalado Carmona, para quien esta protesta está "más que justificada" y es "importante" negociar los convenios colectivos. Y es que, según ha denunciado, "no quieren hacer un reparto de la riqueza".

Por su parte, Mantecón ha destacado que se trata de "una huelga a la ofensiva" en la que se pretende "conquistar derechos" y se dirige a la CEOE, el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. A su juicio, en Cantabria "se han hecho mal las cosas" y la propuesta del Alquiler Asequible "no da solución a los problemas".

De esta forma, CCOO y UGT llaman a la huelga general el 11 de noviembre para desbloquear la negociación colectiva para subir salarios, reducir la jornada laboral, mejorar la salud de las personas trabajadores y erradicar la precariedad.

El Sindicato de Vivienda de Cantabria, la Acampada por la Vivienda, CCOO, UGT, CGT, CNT, el Sindicato de Estudiantes y la Intersindical Cántabra --integrada por STEC, SUC y Sindicato Ferroviario-- son la cabeza visible de la convocatoria, que cuenta también con el apoyo de otras organizaciones y colectivos sociales de la región.

Además de la huelga general, se ha organizado una manifestación que, en el caso de Cantabria, partirá a las 19.00 horas de la Plaza de Cuatro Caminos y llegará a la Porticada. Los sindicatos esperan la asistencia de unas 20.000 personas, si bien confían en que sea "lo más multitudinaria posible".