CCOO y UGT llaman a los cántabros a secundar una huelga "a la ofensiva" para "conquistar derechos"

Rueda de prensa de CCOO y UGT. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT en Cantabria han llamado a los ciudadanos a secundar este miércoles, 11 de noviembre, la huelga general convocada por ambos sindicatos, una protesta "a la ofensiva" para "conquistar derechos" y movilizarse por "mejores salarios, una vivienda digna y el control de los precios".

Entre las reivindicaciones, piden la movilización masiva para desbloquear la negociación colectiva para subir salarios, reducir la jornada laboral, mejorar la salud de las personas trabajadores y erradicar la precariedad.

Los dos sindicatos, junto al Sindicato de Vivienda de Cantabria, la Acampada por la Vivienda, CGT, CNT, el Sindicato de Estudiantes y la Intersindical Cántabra --integrada por STEC, SUC y Sindicato Ferroviario-- son la cabeza visible de la convocatoria, que cuenta también con el apoyo de otras organizaciones y colectivos sociales de la región.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Rosa Mantecón y Mariano Carmona, respectivamente, manifestaron esta semana su "preocupación" por la situación de la vivienda, que está "deteriorando" la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora. Y es que, según advirtieron, más del 60% del salario se tiene que destinar al pago de la vivienda.

"Si con estos datos cuestionan la huelga será por motivos ideológicos", señaló Carmona, para quien esta protesta está "más que justificada". Además, recalcó la importancia de negociar los convenios colectivos, y es que, según denunció, "no quieren hacer un reparto de la riqueza".

Por su parte, Mantecón destacó que se trata de "una huelga a la ofensiva" en la que se pretende "conquistar derechos" y que se dirige a la CEOE, el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. A su juicio, en la región "se han hecho mal las cosas" y propuestas como 'Cantabria Alquila" "no dan solución a los problemas".

Además de la huelga general, se ha organizado una manifestación que, en el caso de Cantabria, partirá a las 19.00 horas de la Plaza de Cuatro Caminos y llegará a la Porticada. Los sindicatos esperan la asistencia de unas 20.000 personas, si bien confían en que sea "lo más multitudinaria posible".