CCOO valora el octubre con menos paro desde 2008 pero critica la "precariedad" salarial que "no da para vivir"

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SANTANDER 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha valorado los datos del desempleo de octubre publicados por el Servicio Cántabro de Empleo, que muestran un incremento del paro de 556 personas, hasta alcanzar las 27.810, y un 2,04% más respecto al mes de septiembre, aunque ha subrayado que se trata del mes de octubre con menos personas desempleadas desde 2008, al tiempo que ha criticado que la "precariedad hace que en muchos casos los salarios no den para vivir".

En un comunicado, el sindicato ha destacado que la afiliación a la Seguridad Social "sigue registrando récords históricos", con el octubre con más personas cotizando simultáneamente desde que hay datos (242.140), lo que refleja una evolución positiva en el mercado laboral cántabro a pesar de la subida estacional del desempleo, ha señalado.

La secretaria de Empleo de CCOO de Cantabria, Laura Lombilla, ha observado que "volvemos al bucle estacional de siempre", con el fin de la temporada estival y el "tradicional" incremento del pero en octubre, que en este caso afecta principalmente a los menores de 25 años, con 254 desempleados más.

"Las más perjudicadas han sido las personas menores de 25 años que trabajaban en bares, restaurantes, hoteles, alojamientos hoteleros, etcétera, que han terminado su contrato al concluir la temporada estival", lo que explica que este colectivo lidere la subida con el 45,68% de todo el aumento mensual, ha precisado.

El 83,81% del aumento del paro se ha concentrado en el sector servicios, con 466 de las 556 personas desempleadas más, lo que a su juicio evidencia la "dependencia" del empleo regional respecto a este sector y su "vulnerabilidad" a los cambios estacionales.

Pese a esta evolución positiva en los datos generales, Lombilla ha lamentado que "la precariedad está instalada en el empleo porque, como venimos insistiendo desde hace meses, es intolerable que tener un puesto de trabajo no garantice que el salario dé para vivir".

Respecto a la contratación, los contratos en octubre han descendido un 7,85% con un total de 15.351, de los que solo el 29,31% son indefinidos, mientras que el 70,69% son temporales, una proporción que refleja la inestabilidad del empleo regional.

De los 1.308 contratos menos, "1.305 son contratos que este mes no se han hecho en el sector servicios, otro ejemplo más de la dependencia del empleo de nuestra comunidad autónoma con este sector", ha afirmado, al tiempo que ha subrayado la "fragilidad de la estructura laboral cántabra".

La secretaria de Empleo ha criticado que la contratación indefinida sigue en un porcentaje "mucho menor" que en el conjunto de España, donde alcanza este mes el 43,27%, lo que en su opinión "evidencia que nuestro empleo es más precario y menos estable".

"Debemos insistir en nuestras reivindicaciones, que están presentes en la convocatoria de huelga general del 11N", ha subrayado, y ha reclamado mejoras en los aspectos "que en este momento son fundamentales" como los salarios y el acceso a una vivienda digna y asequible, ha señalado, para reafirmar el compromiso del sindicato "con la defensa de los derechos laborales conseguidos".