Celebrado el I Encuentro de Mujeres Pasiegas que busca crear un espacio de encuentro, diálogo y colaboración

I Encuentro de Mujeres Pasiegas en Villacarriedo - GOBIERNO DE CANTABRIA

VILLACARRIEDO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Soñanes de Villacarriedo ha acogido este sábado el I Encuentro de Mujeres Pasiegas que, organizado por el Grupo de Acción Local Valles Pasiegos, ha tenido como objetivo crear un espacio común de encuentro, diálogo y colaboración entre mujeres rurales de la comarca.

Al evento ha acudido más de un centenar de personas, entre ellas, la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos; la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, y la rectora de la Universidad de Cantabria (UC), Conchi López.

Susinos ha puesto en valor el trabajo de las mujeres rurales "clave para que hoy disfrutemos de los avances y oportunidades conquistadas gracias a su esfuerzo, sacrificio y coraje".

Además, ha reconocido el papel de los grupos de acción local ya que "está en su ADN caminar junto a las mujeres rurales, para que ninguna tenga que renunciar a su proyecto de vida".

Al hilo, la consejera ha explicado que, según los últimos datos, dos de cada tres personas que abandonan el campo son mujeres jóvenes. En este sentido, ha pedido a la sociedad que "valore, reconozca y apoye" a las mujeres que sostienen el campo, porque "cuando una mujer se queda, vuelve o inicia su proyecto vital en un pueblo, se genera mucho más que economía; también fija población y revitaliza el territorio", ha sostenido.

Por ello, ha afirmado que apoyar a las mujeres rurales es "apoyar la vida, la economía y el futuro de los pueblos".

Y en esta misma línea ha hablado la presidenta del Parlamento, quien ha considerado que el futuro de los Valles Pasiegos para conseguir una mayor cohesión social y territorial "está esencialmente en manos de las mujeres", por lo que ha defendido el papel de los territorios rurales para desarrollar proyectos que permitan fijar población.

Por su parte, la rectora de la UC ha reivindicado que las mujeres deberían estar más presentes en la gestión y toma de decisiones, y se ha mostrado partidaria de seguir luchando para "dar un paso al frente y que se nos vea participando en la construcción de la sociedad".

CONTRIBUCIÓN HISTÓRICA

El encuentro pretende visibilizar la contribución histórica y actual de las mujeres en la sostenibilidad de los pueblos, así como compartir experiencias inspiradoras y fortalecer el tejido asociativo femenino.

Con ello, se busca consolidar redes de apoyo mutuo, impulsar el liderazgo compartido y situar a las mujeres en el centro de las estrategias de desarrollo comarcal.

Durante esta jornada de convivencia y diálogo se han celebrado distintos coloquios, y mesas participativas para promover el intercambio de ideas, la generación de propuestas para el desarrollo comarcal y la creación de redes de apoyo mutuo que consoliden una estructura estable de participación a escala territorial.

También han estado presentes en el evento la directora general de Inclusión Social, Familias e Igualdad, Tamara González, y el presidente de Villacarriedo y presidente del GAL Valles Pasiegos, Ángel Sainz, ha informado el Gobierno en nota de prensa.