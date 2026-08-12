Un centenar de personas con discapacidad vive el eclipse en Liencres: "Impactante, fue genial"

Personas con discapacidad disfrutan del eclipse en Liencres - CERMI

PIÉLAGOS, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de un centenar de personas con diversas discapacidades ha vivido en la playa de Valdearenas, en Liencres (Piélagos), el eclipse total de sol que este miércoles ha dejado a oscuras a Cantabria minutos antes de las 20.30 horas, aunque la nubosidad ha marcado el momento histórico en la zona y, antes, el incendio declarado en Los Pinares.

"Impactante", "genial" y "emocionante", han sido algunos de los calificativos que han dicho desde este colectivo, que ha disfrutado de este acontecimiento gracias a un espacio habilitado por el Gobierno autonómico a la entrada de la playa, junto al puesto de socorrismo y salvamento, dentro del Geoparque Costa Quebrada, una de las cinco zonas preferentes de observación establecidas por el Ejecutivo regional.

Pertenecen a varias organizaciones como Amica, entidad dedicada a la inclusión social y laboral de personas con discapacidad; Cocemfe, que atiende a personas con discapacidad física; ONCE, organización que asiste a personas ciegas o con discapacidad visual; o Fescan, la federación de personas sordas, entre otras.

Han vivido el eclipse juntos y con la expectativa alta porque "nunca hemos visto uno", e incluso, algunos tienen la intención de escribir un artículo sobre este hecho histórico en un blog.

Para este eclipse, la novedad ha estado en las personas con discapacidad visual que han podido sentirlo a través del dispositivo 'LightSound', un aparato desarrollado por la Universidad de Harvard que transforma la intensidad de la luz en sonido y que ha estado en el arenal cántabro gracias al proyecto Eclipse Inclusivo del Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC).

Su funcionamiento es sencillo: Se escucha un instrumento de viento, cuyo sonido aumenta o disminuye según hay más o menos luz en la zona.

Para Arianna Gómez, vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Cantabria, con un poco de resto visual, se han cumplido sus expectativas respecto al fenómeno astronómico.

"Ha sido impactante, fue genial, emocionante", ha relatado a Europa Press, y ha señalado que, aunque "tenía claro que no iba a ver nada", haber sentido como "se fue apagando el cielo": Fue "increíble". Ha remarcado que se sintió "muchísimo la diferencia" cuando se hizo de noche y luego "parecía como si estuviera amaneciendo". Incluso ha enfatizado la bajada de temperatura, el "fresquito".

"Estábamos todos tan emocionados que pasó el tiempo súper rápido", ha resumido Gómez, que ha descrito que en el momento de la totalidad del eclipse oyó "como un traqueteo" en el aparato que indicaba que no había luz. De él, ha valorado el haber ayudado a sentir la percepción "real" del momento.

INCENDIO EN LOS PINARES Y CIELO NUBLADO

El eclipse no ha sido el único que ha tenido el protagonismo en Liencres, ya que a eso de las 15.00 horas el helicóptero del Gobierno de Cantabria ha sorprendido a la multitud que estaba en los arenales para sofocar un incendio declarado en Los Pinares, dentro del parque natural.

En la zona han estado trabajando durante horas tanto la aeronave como bomberos autonómicos, mientras decenas de personas han seguido con expectación, y móvil en mano, las labores de extinción desde las dunas.

Otras, sin embargo, han continuado con su plácida tarde de calor, que han contrarrestado refrescándose. Reflejo de ello han sido las largas colas con las que ha contado la furgoneta del heladero, donde destacaba la presencia de turistas extranjeros --mayoritariamente franceses-- que han elegido Liencres para disfrutar del fenómeno cósmico.

Centenares de sombrillas han cubierto los arenales de Valdearenas y Canallave en una tarde de sol, en la que no han faltado las palas, los balones de playa, los baños con precaución --ya que ondeaba la bandera amarilla-- y los comentarios sobre si finalmente el cielo iba a permanecer despejado o al final, como ayer en la zona, harían acto de presencia las nubes, como así ha sido. A las 19.20 horas, penas diez minutos antes de comenzar el fenómeno, se cubrió.

"Las nubes arruinan el eclipse", han ironizado algunos de los presentes que comentaban lamentados que en Santander "sí se estaba viendo". "Ya no llegamos".

Y a pesar de la desilusión inicial, la emoción se hizo patente cuando ya eran notables la oscuridad y el frío, que se recibieron con aplausos. También hubo vítores cuando regresó la luz y acabó la 'noche', que para muchos fue corta: "¿Ya?", dijeron algunos sorprendidos por el minuto de eclipse, que no sucedía en la Península Ibérica desde hace más de un siglo.