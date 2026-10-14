Un centenar de personas reclama en Santander "profesionalizar" el sector de los cuidados

Concentración de CCOO para reclamar profesionalizar el sector de las personas cuidadoras. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de personas se han concentrado este miércoles frente a la Delegación del Gobierno en Santander para reclamar "profesionalizar" el sector de los cuidados y contar con un reconocimiento "social, salarial y laboral como corresponde", que en Cantabria afecta a unos 6.500 trabajadores, entre el servicio de la Ayuda a Domicilio, las residencias y la teleasistencia.

La movilización ha sido convocada por Comisiones Obreras (CCOO) bajo el lema 'Cuidar tiene un precio', a raíz de "lo mal" que va la negociación del nuevo convenio estatal --el anterior caducó en 2025--, tras once reuniones con la patronal en las que no han avanzado "nada".

En declaraciones a la prensa, la responsable de acción sindical de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios (FSS) de Cantabria, María José Barrio, en representación del sector de la dependencia, ha reclamado un convenio estatal "fuerte y bueno", para después, llegado el caso, intentar negociar un convenio autonómico.

En concreto, la Plataforma exige mejoras salariales, de las condiciones laborales y en la organización del tiempo de trabajo de los cuidadores. Y es que, según critica Barrio, la patronal "solamente" ofrece un 3% de subida y un convenio a dos años, mientras que pretende "que todas las personas sirvan para todo".

"Hay que profesionalizar el sector", ha reivindicado la representante sindical, que ha interpelado a la patronal y a la sociedad para que a los empleados del sector de los cuidados se les reconozca "dignamente y justamente" las condiciones y el tiempo de trabajo.

Según ha señalado, se trata, en la mayoría de los casos, de mujeres que cuentan con sueldos "ridículos" que, en algunos casos, no llegan ni al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

"Al final no van a encontrar ninguna persona que quiera dedicarse a los cuidados de manera profesional", ha advertido Barrio, que ha denunciado que las compañeras de la Ayuda a Domicilio están cobrando los kilómetros "muy por debajo de lo que deben de pagarles", una situación que "no podemos consentir".

LAS EMPRESAS DE AYUDA A DOMICILIO "NO TIENEN GENTE"

En este punto, la responsable de acción sindical de la Ayuda a Domicilio, Silvia Solar, ha indicado que existe "un problema" en este sector, dada la dispersión de los servicios.

"Están cobrando el kilometraje a 0,18 euros el kilómetro. Las jornadas son a tiempo parcial y partidas, no llegan al Salario Mínimo Interprofesional. Si trabajan los fines de semana, queda absorbido por el Salario Mínimo Interprofesional", ha lamentado.

Solar ha apuntado que estos profesionales "prefieren irse temporalmente al Servicio Cántabro de Salud a trabajar tres meses porque dicen que ganan más".

De esta forma, ha avisado que las empresas "tienen un verdadero problema" porque "no se puede prestar el servicio" dado que, según les trasladan, "no tienen gente para poder dar de alta a esos usuarios que ya tienen reconocido el servicio".

Según ha detallado, en Cantabria hay unas 2.000 personas que trabajan en el servicio de la Ayuda a Domicilio y se necesitan "500 más", mientras que en el sector de la dependencia en general, "unas 2.400 personas están en lista de espera", con unos tiempos de demora de "entre cuatro y nueve meses".

Finalmente, la representante sindical ha valorado que la subida de los precios públicos de residencias y centros, de alrededor de un 2,5, o un 3% cuando hay transporte, es "absolutamente insuficiente", "mucho más" teniendo en cuenta que, a nivel estatal, se aprobó una partida presupuestaria para que, en el caso de Cantabria, reciba "unos 55,3 millones más".