Un centenar de tractores recorre Santander y los ganaderos "muy enfadados" trasladan sus reivindicaciones al Parlamento

SANTANDER, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de tractores ha recorrido este jueves --por segunda vez este mes-- las calles del centro de Santander para denunciar la "crítica" situación que atraviesa el sector agrario y ganadero, con una concentración frente al Parlamento, donde "muy enfadados" han entregado a los grupos políticos un documento en el que solicitan comparecer en la Cámara cántabra para exponer la "crítica" situación del sector y trasladar sus reivindicaciones.

Los tractores, muchos de ellos conducidos por mujeres jóvenes, han partido a las 12.00 horas de La Marga y han pasado por Jerónimo Sáinz de la Maza y la calle Alta hasta llegar, sobre las 12.30 horas al Parlamento, donde se han manifestado con pancartas que decían 'Si tocan nuestra alimentación nos tendrán enfrente', 'No a Mercosur' y "Defendamos al sector primario que es el que nos da de comer".

Posteriormente, los representantes de las principales organizaciones agrarias (ASAJA, COAG y UPA) se han dirigido a la puerta de la Cámara cántabra para entregar un texto a los distintos grupos con sus principales peticiones, donde han tenido "dificultades" para acceder dada la multitud de personas concentradas, y varios diputados les han tenido que ayudar a entrar.

Una vez en el interior, el secretario de UGAM-COAG, Luis Portilla, se ha dirigido a varios representantes de todos los grupos (PP, PRC, PSOE y Vox) que les han recibido en el patio del Parlamento, a los que ha dirigido unas palabras y ha hecho entrega del documento.

"Espero que os haga recapacitar. Tenéis al campo, a los ganaderos, muy enfadados", ha trasladado Portilla, que cree que las decisiones que toman los políticos en "los despachos" y "a su antojo" no las tiene que "pagar el campo", ni el cántabro, ni el español, ni el europeo.

El secretario, que ha señalado que están "hartos" y solamente piden "respeto y dignidad" y que les "dejen trabajar", ha pedido a los partidos "que hagan autocrítica y que peleen por los intereses del campo". "Menos tontería y más ganadería", ha dicho.

Una vez en el exterior, donde los protestantes han tirado petardos y han hecho sonar los campanos, se ha leído un manifiesto en el que los ganaderos y los agricultores han reiterado que "sin sector primario no hay comida", y posteriormente la tractorada se ha dirigido a la Delegación del Gobierno.

Esta protesta, que se celebra tras la tractorada de hace unas semanas en la capital cántabra, se enmarca en el 'Súper Jueves del campo español', convocado por ASAJA, COAG y UPA en más de una treintena de ciudades de diversas comunidades autónomas, por el rechazo al tratado con Mercosur, por la bajada de la calificación de la dermatosis nodular contagiosa, el control efectivo del lobo "ya" y contra los recortes en la Política Agraria Común (PAC).

PRINCIPALES REIVINDICACIONES

En el documento entregado a los grupos parlamentarios, las organizaciones agrarias UGAMCOAG, ASAJA, UPA y AIGAS, junto con las cooperativas ganaderas AgroCantabria, Ruiseñada, Comillas, Valles Unidos del Asón, la Federación de Razas Cárnicas y AFCA, en representación del conjunto del sector agrario y ganadero de Cantabria, solicitan comparecer en el arco parlamentario para exponer de manera "directa y detallada" la "crítica" situación que atraviesa el sector y las medidas urgentes que consideran "imprescindibles".

"El campo cántabro vive un momento de máxima vulnerabilidad. La pérdida de explotaciones, el incremento de los costes, la presión normativa y la falta de respuestas eficaces por parte de las administraciones están poniendo en riesgo la continuidad de miles de familias y la propia soberanía alimentaria de Cantabria", advierten en el texto.

Entre las medidas, reclaman un compromiso presupuestario "suficiente y estable" que garantice la viabilidad de las explotaciones, el relevo generacional y el mantenimiento del tejido rural; y exigen una simplificación "real y urgente" y la eliminación de trámites redundantes para rebajar la "asfixia" de la burocracia.

También se oponen a los tratados de libre comercio que "ponen en jaque" al sector primario europeo como MERCOSUR, cuya aprobación permitiría la entrada masiva de productos de terceros países con estándares sanitarios, laborales y ambientales "muy inferiores"; y solicitan la reclasificación de categoría A a B de la Dermatosis Nodular Contagiosapara parea evitar sacrificios masivos por un solo caso, una hoja de ruta "clara" del Ministerio y de la Comisión Europea y protocolos de contención "eficaces" de cara a la primavera.

En cuanto al lobo, piden la ampliación del control poblacional, que no vuelva a incluirse en el LESPRE, que no se "obstaculice" el Plan de Gestión del Lobo y un "reconocimiento" del papel de los cazadores en el equilibrio del ecosistema.

Finalmente, rechazan la reducción del presupuesto de la Política Agraria Común (PAC), que "ya ha supuesto pérdidas superiores al 30% en ayudas ganaderas".

"El sector primario sostiene la alimentación, el territorio y la vida en los pueblos. No podemos seguir perdiendo explotaciones, por lo que pedimos a las instituciones que actúen con urgencia y responsabilidad", concluyen.