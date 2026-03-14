Un centenar de vecinos de Puertochico se concentra contra el McDonal's y en defensa de la libertad de expresión

Retirada simbólica de la pancarta - VECINOS PUERTOCHICO

SANTANDER, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de vecinos de Puertochico se ha concentrado este mediodía bajo la lluvia en el Mercado de este barrio para protestar por la instalación de un McDonal's en dicho espacio y en defensa de la libertad de expresión.

Al respecto, estaba prevista la retirada de la pancarta reivindicativa 'Gema, de Mercado de Barrio a preafter no da Igual', que ha sido motivo de discrepancias entre los vecinos y el Ayuntamiento durante los últimos meses. Sin embargo, ante el mal tiempo de hoy y por la seguridad de la persona encargada de quitarla, se ha realizado únicamente una retirada simbólica.

De este modo, los participantes han respondido a la convocatoria de la comisión 'Salvemos el Mercado de Puertochico', que han permanecido allí bajo una nube de paraguas y al son de canciones de autores como Chema Puente.

Según denunciaron los vecinos en un comunicado, tras medio año de "lucha" que comenzó con la colación de dicha pancarta, han sufrido "la persecución" del equipo de Gobierno del PP, que en su opinión "ha retorcido la ordenanza de publicidad amenazándoles con multas interminables como "chantaje para callarnos en nuestra lucha por defender el servicio público y el patrimonio municipal y común que reviste el Mercado de Puertochico".

Los vecinos han alegado en dos ocasiones, porque en su opinión "se trata de vulnerar derechos constitucionales y sentencias del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional", pero "la arbitrariedad ejecutiva del PP en Santander viola estas cuestiones".

Por otra parte, sostienen que "los únicos beneficiados en este caso" son Baika (empresa gestora del mercado), y McDonald's, y se preguntan por "el interés que mueve a Gema Igual a bendecir este pelotazo".