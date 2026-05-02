Centenares de camargueses y autoridades rinden homenaje a Pedro Velarde en su casa natal

SANTANDER 2 May. (EUROPA PRESS) -

Centenares de camargueses y autoridades civiles y militares de Cantabria han rendido homenaje a Pedro Velarde y Santillán este sábado, con motivo del 2 de Mayo, en su casa natal de Muriedas, que alberga el Museo Etnográfico de Cantabria.

El acto, organizado por el Ayuntamiento de Camargo, ha incluido una misa, una ofrenda floral ante el monolito dedicado a Velarde y el izado de las banderas, acompañado por el himno de España. La jornada ha finalizado con la representación teatral de 'La muerte de los héroes' y la entrega de reconocimientos a integrantes de la escuadra de batidores.

El evento se enmarca en la conmemoración del levantamiento de 1808 frente a la invasión napoleónica, cuando el héroe local fue decisivo para la victoria. En él han tomado parte cadetes de la Academia de Artillería de Segovia y representantes de la Asociación San Vicente de Muriedas, ha informado el Consistorio.

En el acto, han intervenido el alcalde, Diego Movellán; el consejero de Educación, Sergio Silva; la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta; el coronel delegado de Defensa, Emiliano Blanco; Pedro Velarde González-Torre, descendiente del capitán de Artillería; además de otras autoridades civiles y militares, diputados, miembros de la corporación municipal.

El alcalde ha defendido que este homenaje "no es un recuerdo con nostalgia", sino "el recuerdo de una lucha cuyas heridas han quedado cerradas", y ha subrayado que esta historia "se nos ha vuelto paz". En este sentido, ha insistido en que la conmemoración del 2 de mayo reivindica "una paz verdadera, estable y duradera", basada en "acuerdos, respeto y futuro compartido".

Asimismo, ha trasladado el significado del legado de Velarde al contexto actual, al advertir de que "la paz no es solo la ausencia de guerra", sino que exige un compromiso activo de la sociedad. En esta línea, ha señalado la necesidad de reforzar "la unidad" y "la conciencia de pertenencia" como base para afrontar los desafíos actuales.

Por su parte, Silva ha apostado por convertir la historia en una herramienta que acerque a la sociedad figuras como la de Velarde, "referentes que inspiran, invitan a reflexionar y ayudan a construir ciudadanía". Además, ha defendido esta fecha como una ocasión para transmitir que "la libertad, la convivencia y la justicia son conquistas que deben cuidarse y renovarse cada día".

En este homenaje han participado de forma activa colectivos vecinales, como el taller de costura y la escuela de teatro de La Vidriera, la Asociación San Vicente de Muriedas, la Asociación de Recreación Histórica 2 de Mayo, el Centro Social de Mayores, el Aula de la Tercera Edad y los coros Juan de Herrera y Rondalla el Cachón.

Camargo celebra desde, el pasado jueves hasta mañana, domingo, la Fiesta Homenaje a Pedro Velarde, una cita consolidada en el calendario cultural del municipio que convierte el centro urbano de Muriedas-Maliaño en un escenario de recreación histórica en torno a los acontecimientos de 1808.