Centenares de personas "abrazan" Valdecilla por Gaza

SANTANDER 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Centenares de personas de todas las edades -mil según los convocantes- han desafiado este mediodía a la lluvia y el viento para "abrazar" el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander, en un cadena humana que ha exigido el fin del "genocidio" en Gaza.

Así, los manifestantes han respondido a la convocatoria realizada por Acción por Palestina -movimiento que aglutina a varios colectivos- que con esta movilización, además, ha pretendido denunciar la "destrucción" del sistema sanitario en la Franja de Gaza "en el curso del genocidio infligido por Israel en los dos últimos años sobre el pueblo palestino".

Los asistentes han portado diferentes pancartas en las que se han podido leer lemas como 'Palestina no se vende', 'Paremos el genocidio en Gaza' o 'Palestina libre', así como banderas palestinas.

A pesar de la lluvia que ha comenzado a caer al inicio de la concentración, las cientos de personas han permanecido allí formando la cadena que se ha empezado en la acera próxima a la entrada Tres de Noviembre del hospital. Según han pasado los minutos y se han ido incorporando más asistentes, la misma se ha ido estirando hasta conseguir cerrar el "abrazo" por Valdecilla Sur.

También se han gritado consignas como 'No es una guerra, es un genocidio' o 'Boicot a Israel'. Asimismo, se han escuchado proclamas en apoyo a la Global Sumud Flotilla como 'Flotilla aguanta, el mundo se levanta', y algunos vehículos se han sumado a la manifestación haciendo sonar sus cláxones.

Al finalizar la concentración, se ha hecho lectura de un manifiesto. En él se ha denunciado que el sistema sanitario en Gaza ha sido destruido "de manera deliberada y sistemática" por Israel.

"Nuestras compañeras y compañeros sanitarios palestinos trabajan bajo bombardeos constantes, son encarcelados, torturados en campos de detención y asesinados", ha afirmado, precisando que, a 5 de enero de 2024, el Ministerio de Salud de Gaza declaraba que al menos 326 miembros del personal médico y de la defensa civil habían sido asesinados y que 30 hospitales y 150 centros de salud y otras instituciones sanitarias habían cesado sus actividades debido a los ataques israelíes y a la escasez de combustible necesario para operar los generadores de energía.

Un año y nueve meses después, al cumplirse dos años "del genocidio", han muerto más de 1.200 profesionales sanitarios, el 94% de los hospitales han sido alcanzados por los ataques, y, la mayoría, convertidos en escombros, ha sostenido, así como que los que quedan en pie, "siguen trabajando entre escombros, funcionan con unos medios absolutamente insuficientes, teniendo que operar sin anestesia y sin ningún tipo de garantía sanitaria debido a la falta de antibióticos y medicamentos".

"El genocidio en Gaza cuestiona profundamente la práctica médica y sanitaria diaria de cualquier profesional en Cantabria y en cualquier lugar del mundo. Muchas y muchos sanitarios se preguntan qué sentido tiene ejercer la profesión para cuidar y mejorar la salud de la población, mientras al otro lado del Mediterráneo la vida se elimina drásticamente", han lamentado en el escrito los manifestantes.

Por ello, han considerado que la ciudadanía y profesionales de la salud "no podemos permanecer en silencio frente a esta masacre" sino "fortalecer y consolidar nuestro apoyo a Palestina, a su derecho a existir en paz y libertad, con el objetivo de poner fin al genocidio, al apartheid y a la ocupación".

Por último, han exigido al Gobierno de Cantabria, a las instituciones sanitarias y al Ejecutivo español que se posicionen públicamente "por el fin del genocidio, de la ocupación y del apartheid de Israel contra el pueblo palestino", que rompan relaciones de todo tipo con Israel y que se autorice y agilice la acogida a personas con necesidades de cuidados sanitarios y refugiadas de Gaza y Cisjordania, entre otras medidas.

"Con este manifiesto queremos hacer llegar a nuestras compañeras y compañeros sanitarios en Gaza y a todo el pueblo palestino nuestra solidaridad y dolor por su sufrimiento. Seguiremos manifestándonos públicamente hasta que Palestina pueda vivir libre y en paz en su territorio", han concluido.