Centenares de personas se concentran en Castro contra el centro de menores

Centenares de personas se han concentrado este mediodía en la Plaza del Ayuntamiento de Castro Urdiales para mostrar su rechazo al centro de acogida de menores extranjeros no acompañados que el Gobierno de Cantabria (PP) abrirá en el municipio. De forma paralela, también se ha movilizado un grupo vecinal a favor del mismo.

Así los participantes en la primera concentración, que no ha registrado incidentes, han respondido a la convocatoria realizada por la plataforma vecinal 'Patrullas Castro' ante el anuncio de la apertura de este recurso que fue anunciado esta semana en rueda de prensa por la alcaldesa, la socialista Susana Herrán.

Han portado pancartas en las que se ha podido leer 'No al centro de menas', 'Castro no se vende' o 'No es racismo, es falta de recursos', así como han gritado consignas como 'España cristiana, no musulmana' o 'PSOE o PP, la misma mierda es'. Además, un portavoz del colectivo ha anunciado que asistirán a los plenos municipales.

'Patrullas Castro', plataforma vecinal que ha surgido tras el anuncio de la regidora, ha impulsado una recogida de firmas en change.org que este domingo supera las 3.500.

En la movilización han estado presentes representantes de Vox en Cantabria, como su presidenta autonómica y portavoz municipal en Santander, Laura Velasco; los diputados regionales, Armando Blanco y Natividad Pérez, y el concejal en el Ayuntamiento de Castro, Agustín Fernández.

Por otra parte, esta formación ha instalado una carpa donde se ha llevado a cabo una recogida de firmas en contra de la apertura del centro de acogida.

STOP RACISMO

Además de la de 'Patrullas Castro', estaba convocada, a la misma hora y el mismo lugar, una segunda concentración a través de redes sociales por parte de un grupo de vecinos en apoyo a la llegada de los menores al municipio y bajo el lema #STOPRACISMO.

La Guardia Civil ha desplegado en torno a ellos un cordón de seguridad que ha impedido que accedieran a la Plaza del Ayuntamiento donde se ha desarrollado la otra movilización. Asimismo, los agentes han identificado a varios de los participantes.

Por ello, los asistentes a esta concentración --para la que la Delegación del Gobierno no había recibido la comunicación según ha podido conocer Europa Press-- han permanecido en la plazuela donde previamente se ha llevado a cabo una reunión.

Estas manifestaciones llegan menos de un mes después del anuncio de la implantación del hogar de acogida de menores que ya está en funcionamiento en Cartes, dado a conocer también por la alcaldesa socialista Lorena Cueto, y que generó rechazo y protestas por parte de los vecinos.