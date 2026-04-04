Centenares de personas siguen la procesión del Santo Entierro de Santander - LARA REVILLA-GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Centenares de personas han seguido en la tarde de este viernes la procesión del Santo Entierro de Santander, que ha recorrido calles del centro de la ciudad como Calvo Sotelo y Paseo de Pereda.

El propósito de la misma es representar y conmemorar el entierro de Jesucristo después de su muerte en la Santa Cruz el Viernes Santo y antes de su resurrección el Domingo de Resurrección como se narra en los Evangelios.

Entre las autoridades que han asistido a esta procesión han estado la alcaldesa, Gema Igual, la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta, la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, el obispo de Santander, Arturo Ros, y otros representantes institucionales del municipio y la comunidad autónoma.

El Gobierno de Cantabria apoya este año con 20.000 euros la Semana Santa santanderina, cuatro veces más que en 2025 para esta Fiesta de Interés Turístico Regional cuyos orígenes se remontan al siglo XVI, ha informado el Ejecutivo regional.