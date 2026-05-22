El Centro Botín inaugura este sábado la primera retrospectiva de dibujos de Marisol con más de 120 obras

Escultura 'Indian' (1969) de Marisol que pueder verse en el Centro Botín - EUROPA PRESS

SANTANDER, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Botín inaugura este sábado, 23 de mayo, la exposición 'Marisol: Cuando todo está por comenzar', la primera retrospectiva dedicada a los dibujos de la artista venezolana que podrá verse hasta el 25 de octubre en Santander.

La muestra incluye más de 120 obras dibujadas desde 1949 hasta el final de su vida, junto a esculturas, grabados, fotografías, películas --algunas de Andy Warhol con quien mantuvo una estrecha amistad-- y material de archivo que permiten rastrear sus inquietudes, reflexiones sociales y ficciones imaginativas.

La mayoría de estos documentos proceden de la colección del Buffalo AKG Art Museum a través de los que se observa cómo la obra de Marisol circuló públicamente.

La directora ejecutiva del Centro Botín, Fátima Sánchez; la directora de exposiciones y de la colección del Centro, Bárbara Rodríguez y la comisaria de la exposición, Laura Vallés, han presentado este viernes en rueda de prensa la muestra.

Han destacado la figura de Marisol en el ámbito artístico donde ocupa una posición "fundamental" en la historia del arte y la han definido como una artista "icónica" y "profundamente original".

Según han explicado, la exposición está organizada en tres etapas en las que la creadora realizó viajes que marcaron su vida por el contexto social, político y artístico. Además, muestra otros acontecimientos personales, como la pérdida temprana de su madre o la enfermedad del Alzhéimer, que tuvieron influencia en su trabajo.

De este modo, primero, hace un recorrido por la llegada de la fama tras su primera muestra individual, momento en que viaja a Europa donde, principalmente, se instala en Roma. Entonces, su galerista, Leo Castelli, le escribió: "¿Cómo te puedes marchar cuando todo está por comenzar?", frase que evoca el título de la exposición.

Después, Marisol se marcha al sudeste asiático cuando estalla la guerra de Vietman. En esta etapa, su presencia irrumpe en la escena artística en un momento de máxima visibilidad. A partir de aquí, el color de sus obras se vuelve más intenso y aumenta los contrastes, coincidiendo con las trasformaciones sociales y políticas --las protestas contra la guerra, los movimientos por los derechos civiles y los debates feministas--.

Finalmente, su última etapa está marcada por el Alzhéimer que padeció y que alteró su relación entre voluntad y recuerdo, mientras el dibujo permanece.

Además de los dibujos, en la muestra del Centro Botín destacan varias esculturas como la pieza realizada en bronce 'Mi mamá y yo' (1968); 'Indian' (1969) que incorpora su propio rostro en una imagen asociada a la iconografía comercial del llamado 'Cigar store Indian' como crítica a los estereotipos; o 'Woman with Child and Two Lambs' (1995), que realizó tras su visita a la Expo de Sevilla de 1992.

LA ARTISTA

Marisol Escobar (París, 1930-Nueva York, 2016) fue una figura central en la escena neoyorquina de los años 60. Sus esculturas --figuras de madera a tamaño natural, retratos de personajes públicos y escenas familiares y sociales-- la situaron en el centro de una cultura visual que empiezaba a pensar el arte en relación con los medios, la política y la vida cotidiana.

Nacida en una familia venezolana y formada entre Caracas, Los Ángeles y Nueva York, su trabajo estuvo atravesado desde el principio por el desplazamiento entre lenguas, contextos e identidades.

La artista alcanzó una temprana visibilidad y su trabajo fue publicado en medios como Life, Glamour y The New York Times, así como estuvo presente en citas internacionales como la Bienal de Venecia en 1968.

Aunque la escultura fue el medio que la dio reconocimiento internacional, la práctica que le acompañó toda su vida fue el dibujo.