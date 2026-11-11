El Centro de Ciberseguridad de Cantabria acogerá una jornada sobre los nuevos riesgos que plantea la IA en las empresas

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SANTANDER 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Ciberseguridad de Cantabria (C3) celebrará el 18 de noviembre, a partir de las 10 horas, la jornada 'IA Segura: Riesgos y Protección en la Empresa', una sesión dirigida a acercar a las organizaciones las claves para incorporar inteligencia artificial sin abrir nuevas brechas de seguridad.

La cita se celebrará en la sede del centro en la Torre Xtela del PCTCAN, con asistencia gratuita previa inscripción en la web del Centro de Ciberseguridad de Cantabria y aforo limitado, ha informado SODERCAN (www.sodercan.es).

El encuentro pondrá el foco en dos dimensiones especialmente relevantes para las empresas como son las implicaciones legales de los incidentes relacionados con la inteligencia artificial y las soluciones tecnológicas necesarias para proteger su utilización.

El programa abordará desde los fraudes desarrollados o potenciados mediante IA hasta los riesgos derivados de la introducción de estas herramientas en los procesos internos de las compañías.

La primera parte de la jornada correrá a cargo de ENS Legal, con Elena San Martín y Natalia San Martín, y analizará los riesgos legales asociados al uso de la inteligencia artificial.

Entre las cuestiones previstas figuran la doble condición de la IA como herramienta de protección y como instrumento para cometer ciberataques; amenazas como los deepfakes, la suplantación de identidad, el phishing y los fraudes mediante IA; la ciberseguridad en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial; el marco normativo aplicable y la responsabilidad jurídica ante posibles incidentes. La segunda sesión tendrá un carácter tecnológico y será impartida por Fortinet.

Frederic Salvador Girones abordará cuestiones ligadas directamente a la adopción empresarial de estas tecnologías, como la denominada 'shadow AI', es decir, el uso de servicios públicos de inteligencia artificial por parte de los empleados, pero también la IA aplicada al desarrollo de código, el despliegue de agentes, la creación de modelos de lenguaje propios y la infraestructura necesaria para su funcionamiento.

La intervención concluirá con un enfoque integral sobre cómo securizar estos nuevos entornos.

La jornada se integra en la actividad del Centro de Ciberseguridad de Cantabria, impulsado por SODERCAN con el apoyo del INCIBE en el marco de CIBERREG, proyecto integrado a su vez en RETECH y en la Agenda Digital de Cantabria.

El Centro está concebido como punto regional de referencia para acercar la cultura y las herramientas de ciberseguridad al tejido empresarial, con especial atención a pymes y autónomos. Su actividad combina concienciación, formación y apoyo a la incorporación de soluciones de ciberseguridad en las empresas.