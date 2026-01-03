El centro y sur de Cantabria continúan este domingo en aviso amarillo por nieve

Archivo - Un coche conduce por una carretera cubierta de nieve en Cantabria.-ARCHIVO - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Gran parte de Cantabria continuará este domingo, 4 de enero, en aviso amarillo (peligro bajo) por nieve, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultada por Europa Press.

En concreto, este nivel de alerta seguirá activado en la comarca de Liébana, la Cantabria del Ebro y el centro y valle de Villaverde hasta el mediodía.

Hasta esa hora, se esperan acumulaciones de nieve de 2 a 5 centímetros en 24 horas a cualquier cota.

El aviso amarillo por nevadas débiles volverá a estas zonas de la región el lunes 5, víspera de Reyes y jornada de cabalgatas, cuando la cota se situará en torno a los 300-500 metros.