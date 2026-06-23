Los centros cívicos de Santander superan los 80.000 usuarios durante el curso y ofrecen 2.336 plazas en verano

Fiesta de fin de curso de los centros cívicos de Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los 17 centros cívicos municipales de Santander han reforzado durante el curso 2025-2026 su papel como espacios de convivencia, participación ciudadana y dinamización social, con la asistencia de más de 80.000 personas a talleres, cursos y actividades organizadas tanto por la Concejalía de Participación Ciudadana como por entidades colaboradoras y otras áreas municipales.

Así lo ha destacado este lunes la concejala del área, Lorena Gutiérrez, durante su asistencia a la fiesta de clausura en el Palacio de Deportes, en la que se llevó a cabo una demostración de las diversas actividades deportivas, culturales y lúdicas que se realizan en los centros, como talleres de bailes de salón, baile moderno, funky, flamenco, danza del vientre o coros y danzas.

Asimismo, los alumnos de los talleres de manualidades, pintura, cuero, labores, etcétera realizaron una exposición con algunos de sus trabajos.

A lo largo del año, los vecinos han podido disfrutar de una amplia oferta formativa y de ocio que ha incluido talleres de baile, memoria, pintura, uso de teléfonos móviles, yoga, fotografía, radio podcast y bachata, además de numerosas propuestas culturales y familiares.

Las actividades puntuales desarrolladas en los centros cívicos han reunido a más de 40.000 participantes. Entre las iniciativas más destacadas se encuentra la celebración de Halloween, con el ya tradicional 'Hospital Maldito', que recibió más de 1.500 visitantes, así como la programación navideña, que incluyó actuaciones infantiles, cuentacuentos, espectáculos de magia y talleres especiales.

También han tenido una gran acogida las sesiones de teatro en familia celebradas en los centros cívicos de Tabacalera y Juan de Santander, la Maratón de Villancicos y las distintas galas de baile organizadas durante el curso.

Además, los centros cívicos han acogido numerosas iniciativas culturales y sociales de gran relevancia, entre ellas los campus infantiles de Navidad, con 120 plazas; el Festival Internacional de Títeres, que reunió a más de 857 asistentes; el Ciclo de Teatro Amateur, con siete representaciones y una previsión de más de 1.000 espectadores; y las actividades desarrolladas en el jardín vertical, que han congregado a más de 12.200 personas, incluyendo 6.300 visitas guiadas.

Las exposiciones organizadas en distintos centros cívicos han superado los 15.000 visitantes, mientras que las excursiones y visitas culturales al Palacio de la Magdalena, la bahía de Santander y el autobús turístico han contado con la participación de más de 800 personas.

La programación se ha completado con conciertos, presentaciones de libros, actos benéficos y recitales, así como con nuevas propuestas como el primer ciclo 'Folclore en todas las estaciones', celebrado en el Centro Cívico Juan de Santander y que ha reunido hasta el momento a 1.200 asistentes; el segundo ciclo 'Santander Sonoro', con 440 participantes; el programa 'Mi barrio late sano y feliz', que ha congregado a más de 800 personas; y las actividades en huertos urbanos, que han superado los 700 participantes.

Asimismo, los centros cívicos continúan siendo un importante punto de encuentro para el tejido asociativo de la ciudad, albergando la actividad de numerosas AAVV y entidades sociales. Además, doce coros desarrollan semanalmente sus ensayos en estas instalaciones municipales.

PROGRAMACIÓN DE VERANO: 137 ACTIVIDADES Y MÁS DE 2.300 PLAZAS

De forma paralela al cierre del curso, el Ayuntamiento de Santander ya tiene planificada la programación estival de los centros cívicos municipales, diseñada para fomentar el ocio educativo y cultural y, al mismo tiempo, facilitar la conciliación de la vida familiar durante los meses de verano.

Contempla un total de 137 actividades y 2.336 plazas dirigidas tanto a población infantil y juvenil como a adultos. Entre las propuestas destacan cuatro campus infantiles que se desarrollarán en los centros cívicos Mercedes Cacicedo (San Román), María Cristina, Juan de Santander y Camarreal, con más de 120 plazas disponibles.

Las actividades se distribuirán por distintos centros cívicos de la ciudad, acercando la programación a los barrios y facilitando el acceso de los vecinos a estos recursos municipales.