CEOE advierte de una desaceleración en la actividad económica de Cantabria

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SANTANDER 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

CEOE-CEPYME Cantabria ha valorado como positivos los datos de paro y afiliación de la comunidad correspondientes a mayo, que en su opinión se ven impulsados por factores estacionales, aunque ha advertido de la desaceleración del mercado laboral en comparativa interanual respecto a la media española, "que se manifiesta en casi todas las cifras analizadas".

Así lo ha manifestado el director general de la patronal cántabra, Francisco Aguilera, quien ha reiterado que, más allá de la coyuntura estival, la económica de la región "da muestras de ralentización".

CEOE ha recordado que los datos de empleo correspondientes al mes de mayo continúan con el proceso ligado a la contratación de la temporada estival. Los datos de desempleados (-2,34%) y afiliación muestran una mejoraría respecto a los del mes pasado, aunque los interanuales no siguen el mismo ritmo, con un 2,2% de disminución del paro frente al -5,47% nacional, "lo que viene a corroborar" la idea de los empresarios de "una ralentización en la actividad económica que se traduce también en una menor creación de empleo a pesar de la época del año en la que estamos".

Para Aguilera, "el comportamiento del empleo en mayo sigue reflejando el patrón cíclico de nuestro mercado laboral, ligado a la temporada estival", con Servicios como el sector con más contrataciones a distancia del resto, que mejoran sus cifras "pero discretamente".

Además, que la contratación se haya reducido un 5,1% en términos interanuales es para la patronal "otra señal de desaceleración" de la actividad económica.

Las cifras de indefinidos (3.869) y de temporales (10.244) "siguen mostrando el desequilibrio" en el número de contratos registrados en mayo: el 72,59% fue temporal y el 27,41%, indefinido.

Para el director general de CEOE "sigue siendo una anomalía la distancia de casi 20 puntos en la contratación indefinida de Cantabria respecto de la media nacional; este hecho nos pone alerta también respecto a un cambio de tendencia".

En lo que respecta a la afiliación a la Seguridad Social, con 1.467 cotizantes más en mayo en Cantabria respecto al mes anterior y un 1,22% más interanual, refleja un comportamiento "ligeramente positivo en mayo", si bien las cifras de Cantabria están por debajo de la media española (1%) y los datos interanuales "no son tan positivos".