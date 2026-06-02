CEOE-CEPYME Cantabria celebra el viernes su plenario centrado en el talento

CEOE-CEPYME Cantabria celebra el viernes su plenario centrado en el capital humano - CEOE-CEPYME CANTABRIA

SANTANDER 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

CEOE-CEPYME Cantabria celebrará este viernes, 5 de junio, su Plenario 2026, una jornada donde abordará de forma monográfica la gestión del talento, cuestión de interés para empresarios y autónomos de la región. La cita comenzará a las 9.00 horas en el Centro Botín de Santander.

Bajo el título 'Talento y gestión del capital humano: retos para competir en mercados cambiantes', la jornada abordará la dimensión del tejido empresarial, los principales sectores de la región, los sectores estratégicos para el crecimiento, los retos de talento, los factores estructurales, los cambios en las expectativas de los trabajadores y claves para la competitividad, ha informado la patronal.

Los tres ponentes serán el fundador de HR Lovers, Jaime Puig, con la charla 'Por qué atraer talento debe ser como ligar por Tinder'; el fundador y presidente de Barcelona Drucker Society, Xavier Marcet, con 'La estrategia son las personas; y el exdirector ejecutivo de Sage Iberia Luis Pardo Céspedes, con 'Personas, tecnología y cultura: las nuevas competencias que decidirán qué empresas lideran'.

Además, ofrecerá dos mesas redondas, una sobre 'El talento como ventaja competitiva en mercados inciertos' y otra que tratará 'Nuevos modelos de trabajo: flexibilidad, bienestar y salud organizacional'.

El evento comenzará con la apertura institucional, a las 09.30 horas, a cargo del presidente de CEOE-CEPYME Cantabria, Enrique Conde, y el consejero de Industria del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti.

La agenda completa de la jornada está disponible en el enlace: https://ceoecantabria.es/evento/plenario-2026/ .